Che fatica ma che bella!

Vittoria importante per essere soli in testa alla classifica

Soli soletti in testa, finalmente. Non era facile, non è stato facile ma ancora più bello. É un Napoli che non molla mai e che alla fine arriva alla vittoria E’ un primo tempo strano, scorbutico, difficile da interpretare. Il Napoli parte forte ma La Cremonese gioca e non si chiude solo. Nei primi 15 minuti succede poco anche se Rrahmani alla prima azione lanciato in area prende l’incrocio dei pali. Alvini mette due uomini fissi du Lobotka e Kvara, limitando le loro giocate. Il Napoli ci prova con Di Lorenzo e Politano ma la Cremonese prova a ripartire porto da quel lato che spesso rimane scoperto. Kvara cambia lato per liberarsi e quando si mette in proprio si guadagna il rigore. Bianchetti tocca kilo georgiano, Abisso decreta il rigore. Politano dal dischetto indovina l’angolo e porta il Napoli in vantaggio. La Cremonese non molla e comunque prova la giocata, prova a dare fastidio e il Napoli deve evitare il peggio in almeno due occasioni. Il secondo tempo non è bello e rischia di essere giocato a favore della Cremonese. Infatti arriva il pareggio su un azione stranissima. Il Napoli aveva sfiorato il raddoppio con Raspadori e Anguissa ma Radu fa gli straordinari. La Cremonese riparte e su una svirgolata la palla arriva in area e porta Dessers solo davanti a Meret che viene superato facilmente. La Cremonese voleva questo per chiudersi a riccio e il Napoli anche se arrembante non riesce a scardinare la difesa grigio rossa. Poi ci pensa il Cholito. Mario al bacio per Simeone che di testa schiaccia in rete. Fantastico. La Cremonese non molla e gioca ancora senza remore mettendo paura alla difesa azzurra che tiene e al 92’ arriva il contropiede vincente con Kvara che si invola e serve Lozano al bacio ed è 3-1. Il finale regala anche il quarto gol con Olivera che servito da Di Lorenzo cala il poker. Primi da soli, primi dopo una gara non facile e sofferta fino alla fine, ma questo è il Napoli.