SSCNapoli, nessuna cessione! Rai: “Interrotto dialogo con Rizzetta, club non in vendita”

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di Arturo Minervini
"Il Napoli resta ad Aurelio De Laurentiis, nn c’è più dialogo con Rizzetta, la persona che era a capo del gruppo interessato".

Napoli, nessuna cessione: "Interrotto dialogo con Rizzetta, club non in vendita". A confermarlo è stato Ciro Venerato nel corso di un collegamento con Rai News 24. L'esperto di mercato della Rai ha spiegato: "Il Napoli resta ad Aurelio De Laurentiis, nn c’è più dialogo con Rizzetta, la persona che era a capo del gruppo interessato".

Adl chiude per la cessione del club

Venerato ha aggiunto: "Aurelio De Laurentiis aperto alla possibilità di inserimento di investitori stranieri per quanto concerne le strutture, ma la SSCNapoli resterà fuori da questi discorsi. Il Napoli ci tiene a ribadirlo anche in maniera chiara in vista delle trattative di mercato".