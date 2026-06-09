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Il Mattino: "Di Lorenzo e gli azzurri: sarà per sempre sì"

Il Mattino: "Di Lorenzo e gli azzurri: sarà per sempre sì"
Oggi alle 00:10Notizie
di Antonio Noto
Di Lorenzo vuole chiudere la carriera nel Napoli, Montella e Cannavaro ai Mondiali.

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio al capitano azzurro, Giovanni Di Lorenzo, che vorrebbe restare a vita nel Napoli: "Di Lorenzo e gli azzurri: sarà per sempre sì. Il difensore vuole restare fino al 2029".

Di spalla spazio a due tecnici napoletani che alleneranno ai prossimi Mondiali. Vincezo Montella e Fabio Cannavaro, rispettivamente ct di Turchia e Uzbekistan: "MondiaNapoli". Di seguito la prima pagina integrale.