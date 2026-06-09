Vergara può diventare una plusvalenza, Gazzetta: "Offerta indecente potrebbe far vacillare"

vedi letture

Napoli, Vergara può partire: una maxi offerta porterebbe una plusvalenza totale.

Antonio Vergara potrebbe rappresentare una delle variabili più interessanti del mercato estivo del Napoli. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista classe 2003 continua ad attirare l'attenzione di diversi club dopo la crescita mostrata negli ultimi anni tra Serie C, Serie B e, più recentemente, in prima squadra. Cresciuto nel settore giovanile azzurro, Vergara è riuscito a ritagliarsi spazio durante la gestione Conte, mettendosi in evidenza anche con alcune reti importanti. Il suo contratto con il Napoli è attualmente in scadenza nel 2030, segnale della fiducia che il club ripone nelle sue qualità.

Vergara e il peso delle plusvalenze sul mercato azzurro

Proprio perché proveniente dal vivaio, un'eventuale cessione di Vergara garantirebbe al Napoli una plusvalenza totale, senza alcun ammortamento residuo a incidere sul bilancio. Un aspetto che potrebbe assumere un peso rilevante nelle valutazioni della società qualora dovesse arrivare una proposta particolarmente importante. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club non starebbe pensando attivamente alla sua cessione, ma di fronte a un'offerta ritenuta irrinunciabile potrebbe aprire una riflessione. In un mercato sempre più attento alla sostenibilità economica, il profilo del giovane centrocampista potrebbe dunque trasformarsi in una risorsa preziosa sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo finanziario.