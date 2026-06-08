ADL mai interessato a offerta degli americani: "C'è un elemento che lo dimostra"
Le recenti indiscrezioni sull'interesse di investitori statunitensi nei confronti del Napoli sembrano trovare una risposta chiara nelle mosse di Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro non avrebbe mai preso realmente in considerazione l'ipotesi di cedere il club, confermando ancora una volta la volontà di proseguire il proprio percorso alla guida della società.
Napoli, De Laurentiis respinge gli americani
In un editoriale pubblicato su la Repubblica, Antonio Corbo analizza la vicenda e sottolinea come il rifiuto dell'offerta americana abbia definitivamente spento le speranze dei potenziali acquirenti. Secondo il giornalista, "respingere l'offerta americana mette a tacere gli irriducibili italo-americani", un segnale forte che chiarisce le intenzioni del patron azzurro.
Rizzetta, niente Napoli: presa la Reggina
Corbo ricorda anche come gli investitori abbiano poi indirizzato le proprie attenzioni verso altre realtà calcistiche: "si sono rivolti alla Reggina. Con l'ultimatum di sabato pomeriggio Matt Rizzetta l'ha presa, riparte in quarta serie", scrive il quotidiano.
L'editorialista evidenzia inoltre come la mancata trattativa fosse intuibile già da tempo. "Che l'offerta a De Laurentiis fosse sfumata ancora prima del suo annuncio era chiaro", si legge nel pezzo, nel quale viene rimarcata la totale assenza di segnali che lasciassero presagire una possibile cessione.
Particolarmente significativa è anche la riflessione sulla gestione del presidente azzurro: "Il presidente che conosce la grammatica degli affari non ha mai chiesto la 'prova dei fondi'. Più chiaro di così?", osserva Corbo
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