Podcast Americani in pressing sul Napoli, Bellinazzo: "Questa l'idea di ADL che sta filtrando"

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Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno.

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB: "Allegri? Il costo complessivo sarà inferiore rispetto a quello sostenuto per Conte. Lo stipendio di Allegri sarà leggermente più basso e soprattutto il Napoli risparmierà parecchio sullo staff tecnico. Il Napoli dall'operazione risparmierà qualche milioncino. Il club non deve ridimensionarsi, ma ridurre l'insieme dei costi della rosa, tra ingaggi e ammortamenti, di un 10-15%. Anche quest'operazione è in linea, il risparmio sullo staff tecnico è un linea con quest'obiettivo".

Come giudichi l'interesse dei fondi americani per il calcio italiano e per il Napoli?

"Credo che De Laurentiis abbia avuto un'annata non semplice in generale per il suo gruppo. Il Napoli ha avuto una stagione complicata, ha salvato l'obiettivo minimo, ossia la qualificazione in Champions League. Ma il Bari è retrocesso e la Primavera pure. Il Napoli, come altre società italiane che sono rimaste in mano a imprenditori italiani, è sempre più oggetto di pressioni e di offerte da parte di fondi americani. In questo momento però mi sembra che l'idea di De Laurentiis sia quella di proseguire e rilanciare il progetto tecnico piuttosto che aprire a una cessione imminente".