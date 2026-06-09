Podcast Dazn, Turci: "Vendita Napoli? All'interno servono persone competenti e legate alla realtà"

vedi letture

Tommaso Turci, giornalista Dazn, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno.

Tommaso Turci, giornalista Dazn, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video:

Ti convince la scelta di Allegri?

"Stiamo parlando di un allenatore molto esperto e di uno dei tecnici più vincenti nella storia della Serie A. È chiaro che l'ultima stagione lascia qualche dubbio per come si è conclusa, ma Allegri ha sempre saputo rispondere sul campo durante la sua carriera. So che una parte della piazza è perplessa, ma credo che abbia le competenze e l'esperienza per fare bene. Naturalmente dovrà essere sostenuto dalla società e bisognerà seguirlo nelle sue idee. Io sono molto curioso di vedere come lavorerà con questa rosa. Ho grande stima sia del professionista che della persona."

Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile interesse di fondi statunitensi per il Napoli. Cosa ne pensi delle proprietà straniere nel calcio?

"È un tema molto complesso e meriterebbe una riflessione approfondita. Credo che all'interno di una società debbano sempre esserci figure competenti, con ruoli chiari e soprattutto legate al club da senso di appartenenza e passione. Lo sport non è soltanto business, ma anche identità, appartenenza e spirito di squadra. I fondi possono entrare nel calcio e persino fare bene, ma è fondamentale che all'interno della struttura restino persone competenti e profondamente legate alla realtà che rappresentano. Alla fine, come sempre, la competenza resta la base di tutto."