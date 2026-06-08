Futuro Lukaku, Sky: "Monte ingaggi da abbassare, ma feeling con Allegri. Lo voleva alla Juve"

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Napoli, il futuro di Lukaku è in bilico tra esigenze economiche e Allegri.

Nel corso di 'Calciomercaot l'Originale', il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro di Romelu Lukaku al Napoli, che resta in bilico: "Ci sono due binari e bisogna capire quanto, in questo momento, siano paralleli o magari andranno poi a sovrapporsi. Il binario economico-finanziario prevede, da parte del club e quindi della società Napoli, di abbassare il tetto ingaggi e quindi trovare una soluzione per la cessione di Lukaku. Tra l'altro rientra anche Lucca e quindi l'idea del Napoli potrebbe essere quella di avere Hojlund come prima punta centrale titolare, valutare Lucca in ritiro e, se dovesse andare via anche Lucca, prendere poi un altro attaccante".

Allegri-Lukaku, c'è feeling

"Però ricordiamo il feeling che Allegri ha sempre avuto con Lukaku, anche a distanza. Lo voleva già alla Juventus, tra l'altro quando c'era proprio Manna come direttore sportivo. Era il periodo in cui Lukaku si sarebbe poi giocato la finale di Champions League con l'Inter, litigando successivamente con il club nerazzurro e andando via. Ma dietro c'era proprio la Juventus. Allegri è rimasto colpito da queste prime amichevoli e dalla condizione fisica di Lukaku, quindi immagino che vorrà vederlo al suo rientro dal Mondiale o comunque seguirlo durante il Mondiale per poi parlare con il giocatore e prendere una decisione definitiva per quanto riguarda il suo futuro, che chiaramente è ancora in bilico".