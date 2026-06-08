Allegri-Napoli, Sky: "Risoluzione col Milan bloccata, manca un referente"

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Di Marzio: Milan bloccato, ferma anche la risoluzione di Allegri.

Nel corso di 'Calciomercaot l'Originale', il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha parlato della situazione societaria del Milan che coinvolge anche il futuro di Massimiliano Allegri: "Il Milan è l'unica squadra che ancora non ha in mano accordi definitivi. Sta flirtando con Rangnick da giorni, ma evidentemente senza avere il suo ok definitivo, oppure perché lo stesso Milan non è convinto di affidare a Rangnick tutta l'area tecnica. C'è poi il discorso relativo all'allenatore. Il Milan ha incontrato Glasner, che è un uomo di Rangnick, ma potrebbe arrivare anche a prescindere da Rangnick. Il Milan continua le sue consultazioni, continua i suoi casting. L'augurio, e lo diciamo davvero non solo da cronisti di mercato ma anche per i tifosi e perché il Milan possa cominciare la propria operatività, è che prima o poi, anzi più prima che poi, il Milan decida di chiudere con una struttura. Altrimenti è tutto assolutamente bloccato".

La situazione Allegri

"Anche la risoluzione del contratto, per esempio, di Allegri con il Milan, perché poi possa firmare con il Napoli, da quanto so è bloccata perché non c'è un referente con cui andare a definire questa risoluzione. L'operatività e l'ordinaria amministrazione le sta gestendo Calvelli, che però non è un uomo di calcio. Servono quindi uomini di calcio affinché il Milan possa andare avanti in tutte quelle che sono le dinamiche indispensabili per poter iniziare una stagione sportiva, non solo a livello di mercato".