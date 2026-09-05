Live Allegri in conferenza: "Badiashile? O lui o Beukema, ma abbiamo perso distanze. Pensavo al 3-2 Scudetto alla Juve..."

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Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, in conferenza stampa ha commentato la sconfitta contro l'Inter: "Hojlund aveva lavorato tanto ed era affaticato, Lucca ha fatto bene. Badiashile era alla prima partita che faceva, l'avevo messo per difendere di testa ma il calcio non ha logica... Non era semplice, o mettevo lui o mettevo lui. Non riuscivamo a ripartire, dopo il 2-1 la partita si è ribaltata in un attimo, loro erano in forcing, appena vedono che sei in difficoltà ti azzannano. Così ho deciso di mettere più centimetri in area. Poi abbiamo avuto due occasioni di seguito, ma se tu sbagli e fanno gol loro, la vincono loro".

Ci si aspettava qualcosa in più dai cambi?

"Quelli che sono entrati hanno fatto bene. Dovevo decidere tra Badiashile e Beukema che non avevano mai giocato, ho fatto una scelta. In quel momento lì abbiamo perso un po' le distanze, potevamo fare meglio. Ma dopo sulla palla di Neres e sulla palla di Anguissa potevamo fare gol... Questo è il bello e il brutto del calcio. Però a fine primo tempo abbiamo avuto una situazione identica al Como: una punizione dal limite e una parata di Meret. Identiche, uguali. Però i ragazzi devono stare sereni".

La differenza l'ha fatta la profondità dell'organico? Il mercato risicato non ha portato alternative dalla panchina:

"No, parlare di mercato non ha assolutamente senso. Bisogna analizzare la prestazione della squadra. Sapevo che l'Inter è nettamente più forte delle altre, è la favorita per la vittoria del campionato. Oggi è stata una bella partita e noi siamo stati all'altezza della squadra più forte".

Dici spesso che il calcio è lo sport del diavolo...

"In quei momenti lì mi è venuto in mente il famoso 3-2 dello scudetto alla Juventus, quando abbiamo fatto gol noi, che perdevamo 2-1. In quel momento ho pensato quando abbiamo sbagliato il gol ho pensato: 'Ci puniscono sicuro'. Il calcio è bello per questo. I ragazzi devon stare tranquilli, abbiamo fatto una bella prestazione".