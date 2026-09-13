Lobotka a Sky: "Non so cosa stessi facendo lì davanti. Favasuli ha messo una bella palla"
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Lobotka decide Napoli-Bologna e ringrazia Favasuli: "Ha messo in mezzo una bella palla".
Stanislav Lobotka ha deciso la partita al Maradona contro il Bologna. Quarto gol con la maglia azzurra dal suo arrivo a gennaio 2020. Ecco le sue parole a Sky Sport: "Non ho fatto tanti gol per il Napoli, sarebbe bello se a ogni gol arrivassero i tre punti. Sono contento per questa vittoria, abbiamo giocato bene, da squadra".
Hai ringraziato Favasuli?
"Ovvio, sono davvero contento. Non so cosa stessi facendo lì davanti, di solito non lo faccio ma ho visto che non c'era nessuno e Favasuli ha messo in mezzo una bella palla. Sono stato anche fortunato, ma quello non guasta mai".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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