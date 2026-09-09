Live Allegri in conferenza: “Arrabbiato, alla fine conta il risultato! Ma se difendiamo sempre così… ora serve vincere! Su Meret e Alisson…”

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Massimiliano Allegri, conferenza stampa del tecnico del Napoli dopo il match di Uefa Champions League giocato contro l'Arsenal al Diego Armando Maradona

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match tra Napoli ed Arsenal terminato a favore. A breve le sue parole.

Ieri aveva chiesto orgoglio e ambizione, le ha viste in campo queste qualità? Arteta ha detto che meritavano uno scarto più ampio

"Hanno avuto diverse occasioni, sapevamo delle difficoltà. Sapevamo delle loro qualità, hanno vinto la Premier e hanno fatto una finale di Champions League. Sono contento dell'esordio di Favasuli, che giocava al Catanzaro ma anche di Vergara. Devono fare esperienza tutti i ragazzi, sia in campionato che in Champions. Abbiamo sbagliato nell'ultimo passaggio, potevamo fare meglio".

Come si assorbono queste sconfitte? Come si può ripartire?

"Per ripartire servirebbe una bella vittoria con il Bologna che non è facile. Come si assorbe? C'è amarezza e delusione, veniamo da 3 sconfitte. Tecnicamente mi sono piaciuti i ragazzi, nel secondo tempo ci mancavano le gambe, Gilmour e De Bruyne erano alla prima partita. Bisogna restare sereni e tranquilli. Se difendevamo, in certi momenti della partita magari come nel secondo tempo stasera, con Como ed Inter magari non perdevamo"

Cosa è successo con Lang? Le condizioni di Meret ed Alisson?

"Lang è semplice, stamani ha avuto un comportamento non idoneo per partecipare alla partita. Semplice. Meret lo valuteranno domani mentre Alisson difficilmente lo rivedremo prima della sosta"

C'è più soddisfazione per i progressi o per il risultato?

"Sono molto arrabiato, perché è la terza di seguito, e conta il risultato. Indipendentemente dal risultato vanno analizzate le cose positive e negative. Analizzando le cose negative viste stasera, ci sono stati diversi errori come la scelta dell'ultimo passaggio e alcune scelte. Ci riprenderemo ne sono sicuro, poi penseremo di nuovo alla Champions"

Lobotka davanti alla difesa?

"Hanno giocato molto bene, è chiaro che con lui e Gilmour li abbiamo tanto palleggio. Magari perdiamo inserimenti, ma Gilmour ha giocato davvero bene".

Per ripartire in vista di Bologna, oggi siete cresciuti nell'atteggiamento difensivo, soprattuto nel primo tempo.

"Assolutamente si. Nel primo tempo siamo finiti 52-48 nel possesso palla. Siamo stati molto bravi nell'uscita sotto pressione, potevamo far meglio. Nel secondo tempo meglio loro, hanno preso il sopravvento, ma comunque noi abbiamo avuto un atteggiamento nel non prendere gol"

Quanto c'è di ottimismo per il futuro e per la crescita? Che abito può indossare il Napoli?

"Per quanto riguarda il calendario, era difficile. L'ho detto ai ragazzi e lo ripeto: se avessimo giocato così con Como ed Inter, magari prendevamo lo stesso gol ma avremmo reso la vita difficile. Invece troppo facilmente, rispetto a stasera. Dobbiamo migliorare la condizione, perché alcuni hanno poche partite nelle gambe. Il ruolo del Napoli: dobbiamo battere il Bologna e risistemare la classifica. Nel giro di uno o due mesi sistemeremo la classifica in campionato. In Champions vogliamo passare il turno, non sarà facile perché tutti battagliano qui, ma è il bello della competizione".

