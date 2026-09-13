Live Diretta Napoli-Bologna, pre-partita: Allegri sorprende in attacco, ancora out Lang

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Il Napoli ospita il Bologna al Maradona per la 4a giornata di Serie A 2026-2027: segui qui la cronaca diretta in tempo reale

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17.35 - Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Bologna. Ecco le sue parole:

Sulla partita

"Partita importante, è solamente la quarta ma vogliamo vincere la prima gara in casa. Sta a noi invertire questo trend che in questo momento è negativo".

Sulla scelta di Vergara titolare nel tridente al posto di Lang

"Perché abbiamo Neres che non è al top. Ho preferito portare due giocatori portare due giocatori due giocatori più Lucca offensivi in panchina. Speriamo di averla indovinata".

Sull'importanza di De Bruyne

"Non c'è bisogno che glielo dica. Ma tutta la squadra deve giocare con serenità, tecnica e con un po' più di attenzione".

17.31 - Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla partita contro il Napoli, spiegando le motivazioni dell'esclusione di Skorupski dai titolari: "Con Lukasz oggi è successo un piccolo problema alla riunione interna, presentandosi in ritardo. Da regolamento interno la decisione è stata questa, Lukasz l'ha accettata serenamente. Farà il tifo per Massimo (Pessina) e speriamo di fare una bella partita".

Sul mercato

"Abbiamo sostituito diversi giocatori, ma la coppia centrale di difesa ha giocato il Mondiale. Lucumì è andato alla Juve, è stato sostituito con Theate che ha giocato da noi. A centrocampo c'è una novità, davanti abbiamo investito. Rowe è stato sostituito da un giocatore che è stato protagonista nella Juve. Abbiamo una squadra nuova che deve capire il nuovo allenatore, le sue idee e farle sue. E ritrovare un'idea comune, che è differente da quella che c'era nel recente passato".

Ancora sui trasferimenti di quest'ultima sessione

"L'unica novità è stata la vendita di Rowe che non era preventivata. Il resto è stato condiviso dall'inizio con l'allenatore. Vendere Rowe ci ha messo in difficoltà, non volevamo farla e non era progettata. Ma gli atteggiamenti e i comportamenti sono troppo importanti per noi, il giocatore voleva andare via. Abbiamo fatto una vendita importante, lo abbiamo sostituito con un prospetto importante".

17.27 - Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita, indicando la strada da seguire per gli azzurri dopo l'ultimo passo falso. Lo scozzese ha sottolineato la necessità di una reazione immediata della squadra, con l'obiettivo di ritrovare identità e risultato.

Gilmour: "Dobbiamo essere molto bravi a giocare la palla"

"Dobbiamo rialzarci subito, tornando noi stessi e riprendendo a vincere".

La prima cosa da migliorare è non perdere tanti palloni oggi?

"Si, sicuramente dobbiamo essere molto bravi a giocare la palla".

17.24 - E' il turno degli azzurri, si accende il Maradona: il Napoli inizia il riscaldamento.

17.21 - A pochi minuti dalla sfida contro il Napoli, il difensore del Bologna Arthur Theate è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la gara. Il calciatore rossoblù ha sottolineato le buone prestazioni offerte dalla squadra nelle ultime uscite, evidenziando però la necessità di iniziare a trasformare il gioco espresso in risultati e punti importanti per la classifica.

Theate: "Vogliamo crescere"

Theate ha parlato così prima del match contro gli azzurri: "Penso che abbiamo giocato molto bene. Non c'ero contro la Lazio ma dovevamo prendere punti, così come contro l'Atalanta. Il segnale positivo è che abbiamo giocato bene. Ora serve prendere punti. È una trasferta difficile, lo sappiamo ma vogliamo crescere".

17.19 - Entra in campo il Bologna: inizia il riscalmento per gli ospiti.

17.11 - E' il turno dei portieri azzurri: Milinkovic-Savic, Contini e Pugliese entrano in campo per il riscaldamento. Si riscalda anche il Maradona.

17.09 - I tre portieri del Bologna iniziano il riscaldamento.

16.54 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Bologna, match valido per la quarta giornata di campionato. Allegri mette in campo gli azzurri con il 4-3-3, tra i pali vista l'indisponibilità di Meret, spazio a Milinkovic-Savic. Difesa a quattro composta da Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce, confermata la coppia centrale Rrahmani-Rafa Marin. A centrocampo il terzetto è composto da Gilmour, Lobotka e De Bruyne. Novità nel tridente, oltre ai confermati Politano e Hojlund, sarà Vergara a sostituire l'infortunato Alisson Santos.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola, Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Vergara. All. Allegri.

A disposizione: Pugliese, Contini, Favasuli, Badiashile, Neres, Olivera, Lucca, Beukema, Lang.

BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Pobega, Ferguson, Amondarain; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. All. Tedesco.

A disposizione: Skorupski, Franceschelli, Helland, Moro, Mbangula, Casale, Libra, Odgaard, Enem, Alhassane, De Silvestri, Vitik.

Spettatori - Il divieto di trasferta ai residenti in Emilia-Romagna si fa sentire. Ieri sera i biglietti venduti erano in totale 20, ovvero un club di tifosi rossoblù di Roma, ma era difficile aspettarsi qualcosa di diverso. In generale invece ancora una volta non ci sarà il sold-out. Stando agli ultimi aggiornamenti, tra biglietti venduti e quota abbonati, ieri sera il numero di spettatori previsti si attestava intorno alle 41.000 unità

Le ultime sul Napoli: Anguissa dà forfait, Milinkovic-Savic in porta - Anguissa dà ancora il forfait: il problema all'adduttore lo costringe a saltare anche questa partita. Allegri va verso la conferma del 4-3-3, in porta toccherà a Milinkovic-Savic dopo l’infortunio di Meret, davanti a lui Rrahmani e Rafa Marin con Di Lorenzo e Spinazzola ai lati. In mediana nessun dubbio su Lobotka, sono poi in tre per due posti per completare il reparto: Gilmour, Vergara e De Bruyne con i primi due leggermente favoriti. In attacco è intoccabile Hojlund, in suo supporto giocheranno Politano e Noa Lang, visto l'infortunio di Alisson Santos che tornerà dopo la sosta.

Le ultime sul Bologna: oltre Orsolini altre due assenze - Il Bologna dovrà fare a meno degli infortunati Orsolini, Dovbyk e Zortea. Il tecnico Domenico Tedesco - che non sarà in panchina perché squalificato - dovrebbe confermare Skorupski tra i pali, sulle corsie di difesa agiranno Holm e Miranda, mentre al centro si candida la coppia Heggem-Theate, quest'ultimo in vantaggio su Helland. Le chiavi della regia sono in mano a Ferguson ed è ballottaggio Pobega-Moro per affiancarlo. Testa a testa tra Odgaard e LIbra per agire nel ruolo di trequartista alle spalle del centravanti Piccoli, con Bernardeschi e Cambiaghi sugli esterni.

Come arriva il Bologna - Anche il Bologna ha avuto un avvio complicato, raccogliendo appena un punto nelle prime tre giornate. La formazione di Domenico Tedesco ha perso per 1-0 contro la Lazio all’esordio e con lo stesso risultato sul campo dell’Atalanta, prima di pareggiare 2-2 in casa con il Sassuolo. I rossoblù hanno realizzato due reti e ne hanno subite quattro, presentandosi al Maradona con l’obiettivo di conquistare il primo successo stagionale.

Il Napoli aveva cominciato il campionato vincendo per 2-0 sul campo del Genoa, ma da quel momento ha rimediato tre sconfitte di fila. Gli azzurri hanno perso 2-1 al Maradona contro il Como e 3-2 a San Siro contro l’Inter, dopo essere stati avanti di due reti, prima del ko per 1-0 contro l’Arsenal nel debutto in Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri è quindi chiamata a dare una risposta sia nella prestazione sia nel risultato.

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