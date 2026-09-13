Allegri a Dazn: "Favasuli ha energia, ci serviva! Bella partita sul piano tecnico. Lucca? Entrato bene"

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Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sul Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni.

Favasuli ti ha fatto contento?

"Mi ha fatto contento lui ma mi hanno fatto contenti tutti, soprattutto queli del primo tempo. Politano ha fatto 45' si è sacrificato, le ha giocate quasi tutte dall'inizio. Anche Vergara ha fatto bene. Poi dopo sono entrati giocatori con un'energia diversa, un'energia fresca, e ci hanno dato una mano".

Bisognava soltanto prendere i tre punti:

"Pensavamo che dopo domenica a Firenze abbiamo 9 partite in 27 da giocare, dove dobbiamo sistemare il campionato e fare dei punti in Champions. E quindi c'è bisogno di tutti: del rientro di Anguissa, McTominay... Quando abbiamo tutti a disposizione è più facile avere energie fresche. Oggi i ragazzi hanno fatto veramente una bella partita sul piano tecnico. Poi non era facile, c'era sempre questa mezza paura di non riuscire a fare il risultato".

De Bruyne sta crescendo di condizione:

"È in crescita, perché sta giocando, ma soprattutto il secondo tempo gli ho detto 'Muoviti di più', perché stava troppo schiacciato. Quando lui ci dà la superiorità numerica diventa tutto più facile".

Il doppio play Lobotka-Gilmour ha dato delle soluzioni:

"C'era una grande intesa, sono due giocatori di qualità. Ci danno tanto nel palleggio, ci danno meno inserimento, a parte che ha fatto gol Lobotka. Hanno inserimenti corti ma quelli da 50 metri è normale, è una questione fisica, è difficile che te li riescano a fare gli inserimenti lunghi. Ora abbiamo fuori McTominay e Anguissa, abbiamo due giocatori con caratteristiche diverse e proviamo ad adattarci a quelli che abbiamo a disposizione".

Ti sei arrabbiato con Lucca sull'ultima azione:

"È entrato molto bene, sono molto contento. L'ultima palla doveva gestirla meglio. Qui doveva tagliare dentro e a quel punto lì puoi andare a fare anche il 2-0. Mi sono arrabbiato perché sono cose che vanno migliorate: lì dopo era finita la partita, però in un'altra situazione magari gli altri ti fanno un'altra azione. Però sono molto contento, è entrato molto bene sia con l'Arsenal che oggi".

Un aggettivo per Favasuli?

"Un aggettivo... direi che è un ragazzo che ha un'energia pazzesca, è entrato con entusiasmo. Credo che abbiamo bisogno di questi giocatori che portanoe ntusiasmo ed energia".

Sorridi per la prima vittoria al Maradona:

"Ho detto: 'Speriamo di vincerne una', menomale che stasera abbiamo vinto".