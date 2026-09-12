Podcast Napoli-Bologna, Caporale: "Allegri non cambierà, ci saranno fasi di gestione"

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Il Napoli non può sbagliare contro il Bologna, dopo tre sconfitte consecutive, e di questo - dopo la conferenza stampa di Allegri - ne ha parlato il giornalista e conduttore Carlo Caporale, intervenuto nel corso della nostra Radio Tutto Napoli: "Allegri prosegue su quanto già dichiarato dopo il match di Champions con l'Arsenal, anche in quella circostanza fece presente che la partita contro il Bologna sarebbe stata molto molto importante ed era da vincere. Ora il Napoli è chiamato soprattutto in campionato a fare una serie positiva di partite che con gradualità, ha parlato di un mese, un mese e mezzo, possa poi riportare la squadra anche in zone di classifica più idonee anche agli obiettivi del club e della squadra stessa. Bisogna vedere come risponderà la squadra in campo perché calando un po' il livello delle avversarie, perché le ultime tre partite sono state di livello massimo per la qualità di chi c'era di fronte il Napoli, ecco ora questo quantomeno dovrebbe essere un po' più a vantaggio degli azzurri".

Tedesco ha anche preannunciato che giocherà ed aggredirà al Maradona.

"Io mi aspetto un piano gara che Allegri stilerà e nel quale sicuramente ci saranno dei momenti in cui il Napoli magari darà un po' di più dal punto di vista fisico, cercherà magari di sbloccare la partita o di metterla a posto anche con il punteggio, ma nell'arco di 90 minuti ci saranno anche, non dico delle pause, ma insomma dei momenti che si sono visti anche nelle partite precedenti e verrà riproposto. La condizione non è ottimale, mancano alcuni elementi, bisogna distribuire bene le energie durante tutto l'arco della gara, il Bologna non ha avuto impegni intrasettimanali, quindi vediamo un attimo adesso nelle scelte e soprattutto nella gestione dei 90 minuti a lei cosa verrà impostato".

Doppio play o novità?

"Mi aspetto uno tra Vergara e De Bruyne perché non essendo disponibile Anguissa, credo che comunque parta con i due centrocampisti in questo momento che possano fare anche una fase difensiva d'aiuto alla squadra, non che gli altri due non lo facciano, ma hanno altre caratteristiche, ma occorre anche dare un peso come muscoli e centimetri quantomeno per caratteristiche da mettere al servizio della squadra quindi su questo penso che la gestione sarà tipo quella con l'Arsenal magari facendo partire questa volta Vergara dal primo".

Su Noa Lang.

"Ho sottolineato come sia lui che Lucca si erano presentati in ritiro ed anche nelle prime amichevoli e partite un atteggiamento migliore. Poi sul piano delle prestazioni Lang ha giocato un po' di meno, Lucca non ha confermato almeno dal punto di vista tecnico quelle impressioni e ora per entrambi questi mesi che ci saranno da qui alla prossima sessione di mercato secondo me saranno determinanti per capire se effettivamente il Napoli potrà contare su questi giocatori che per la verità in qualche modo erano stati anche messi sul mercato ma per l'assenza di richieste di offerte Napoli poi si è visto, non dico costretto, ma ha confermato perché non ha potuto fare spazio in rosa, non poteva svenderli e comunque non c'erano offerte e quindi ha dovuto confermarli sperando che ci sia un'inversione di tendenza sul loro rendimento e ora è il momento anche di incominciare a dimostrarlo perché se no diversamente credo che si debba trovare qualche soluzione a gennaio. Prendiamo per buono tutto quello che è successo e l'epilogo diciamo anche più felice che c'è stato però tornando al campo ha detto che deve parlare il campo e i giocatori devono far parlare le loro prestazioni perché sennò le chiacchiere restano a zero e certamente ci si augura che possano dare un contributo, sennò bisogna prendere anche delle decisioni".