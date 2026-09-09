Tremendamente immeritata. Vanno fatte riflessioni sulla tenuta atletica

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Anche lo staff medico non è esente da colpe per tutti questi problemi

Tremendamente immeritata. Il Napoli c’è ma cede il passo ad un Arsenal che spreca tanto ma forse non merita di vincerla. Il Napoli gioca, soffre, rischia anche tanto. L’Arsenal sbaglia tanto e soffre. L’occasione di De Bruyne è molto buono il portiere deo Gunners salva. L’Arsenal potrebbe passare in almeno due occasioni ma Meret salva con personalità. Gli azzurri partono contropiede e Alisson si perde in un paio di giocate senza essere incisivo. Il finale è da brividi con Saka che solo soletto in area mette fortunatamente alto a Meret forse battuto.

Il secondo tempo è sofferenza, tanta sofferenza. Non ci aiuta anche l’arbitro che permette all’Arsenal di giocare durissimo. La formazione di Allegri si abbassa troppo e l’Arsenal prende campo. In area si soffre su ogni pallone ma l’Arsenal spreca. Allegri mette Favasuli e Vergara mentre Arteta mette l’artiglieria pesante e gli azzurri cedono il passo. Un tiro da fuori di Odegaard e Milinkovic, che aveva sostituito Meret, non ci arriva. Un vero peccato anche perchè il Napoli è stanchissimo e anche Lucca e Neres non riescono a dare brio ad una squadra che è alle corde. De Bruyne lancia Neres ma la difesa inglese si chiude bene. De Bruyne riceve in area una bella palla ma invece di tirare la mette al centro dove non c’è nessuno purtroppo. Altra sconfitta amarissima, altra sconfitta che non meritiamo ma che evidenzia una squadra che ha poca condizione e altri infortunati.