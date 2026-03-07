Live Primavera, Napoli-Sassuolo 5-2 (La Torre 6', Kulla 12', 22', Gorica 41', De Chiara 53', Camelio 73', 84'): manita azzurra!

vedi letture

95' - FINISCE QUI! VINCE IL NAPOLI PER 5 A 2!

90' - 5' di recupero

84' - GOOOOOL DEL NAPOOOLI! Olivieri entra in area di rigore, scarica per Camelio che non sbaglia con il suo destro! Napoli che batte il Sassuolo, servirà capire solo il risultato che per ora è di 5-2!

78' - Ultimi cambi per il Napoli, fuori Torre per D'Angelo, e fuori Gorica per Milton Pereyra!

73' - GOOOOOL! CAMELIO CALA IL POKER. Pennellata di De Chiara che serve Camelio all'interno dell'area di rigore: l'attaccante calcia di sinistro al volo e batte ancora una volta Nyarko. Solo gol belli oggi.

67' - Altro cambio per il Napoli, dentro Borriello per Smeraldi

63' - CLAMOROSO CIÒ CHE ACCADE A CERCOLA: TOMSA COMMETTE FALLO, MANDA A QUEL PAESE L'ARBITRO CHE LO ESPELLE E POI LO PRENDE PER LA MAGLIA! Gesto tremendamente brutto dell'attaccante del Sassuolo che non ci vede più dopo l'espulsione e prende per la maglia l'arbitro!

60' - Chance per Kulla che raccoglie un regalo della difesa del Napoli, calcia ma non trova la porta

57' - Primi cambi per gli Azzurrini, fuori Raggioli e dentro Camelio, poi fuori Prisco e dentro Cimmaruta

53' - GOOOOL DEL NAPOOOLI, DE CHIARA DA CASA SUA! Altro gol spaventoso, questa volta De Chiara da casa sua da fuori area

47' - Preme il Napoli

12.02 - Parte il secondo tempo

46' - FINE PRIMO TEMPO A CERCOLA. RISULTATO AL TERMINE DEL PRIMO TEMPO: 2-2.

45' - Preme il Sassuolo, ma la difesa del Napoli allontana

45' - 4 gol in 45', strana la scelta dell'arbitro di assegnare solo 1' di recupero.

45' - Concesso 1 di recupero

44' - Preme adesso il Napoli alla ricerca di un nuovo vantaggio

42' - GOL FAVOLOSO di Gorica! Il Napoli pareggia i conti e ristabilisce la parità: cross dalla sinistra, la palla attraversa l'area di rigore, Gorica aggancia con il petto e rovescia battendo Nyarko. Parità a Cercola!

30' - Fallo di Gorica, prima ammonizione anche nel Napoli

27' - RADDOPPIO DEI NEROVERDI: uno contro uno facile facile per Kulla che batte Spinelli

22' - Regna l'equilibrio in campo: dopo la rete di La Torre il Napoli non ha sortito altre offensive.

19' - Brutto fallo di Weiss che viene ammonito

12' - GOL DEL SASSUOLO TRA MILLE POLEMICHE! Cross all'interno dell'area di rigore, sponda e tap-in di Kulla: Spinelli salva sulla linea ma per il guardalinee il pallone è entrato! Infinite proteste in campo ma risultato che torna in parità.

10' - Cross di Raggioli al centro ma non trova alcun compagno: Benvenuti fa ripartire il Sassuolo

6' - GOOOOOOL DEL NAPOLI! Rete pazzesca di Cristian Torre che aggancia con il mancino e scaraventa di pieno collo sotto la traversa il pallone: Napoli avanti!

2' - Prima offensiva azzurra: cross di De Chiara, Gorica stacca più in alto di tutti ma il pallone termina out

11.00 - INIZIA LA GARA

10.05 - Le formazioni ufficiali:

Napoli: Spinelli, Gambardella, De Chiara, Raggioli, Smeraldi, Prisco, Torre, Caucci, Eletto,Gorica, Olivieri. Allenatore: sig. Dario Rocco.

Sassuolo: Nyarko, Benvenuti, Costabile, Macchioni, Weiss, Vezzosi, Seminari, Frangella,Negri, Kulla, Tomsa. Allenatore: sig. Emiliano Bigica.

09.00 - Il Napoli Primavera affronta quest'oggi il Sassuolo per la 29esima giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 11. Di Seguito i convocati di mister Rocco:

Anic, Barido, Borriello, Camelio, Caucci, Cimmaruta, D'Angelo, De Chiara, Eletto, Gambardella, Garogalo, Gorica, Lo Scalzo, Nardozi, Olivieri, Pereyra, Prisco, Pugliese, Raggioli, Smeraldi, Spinelli, Torre.

08:30 - Ora o mai più per il Napoli Primavera: le sconfitte consecutive adesso sono 5 e gli azzurrini sono scivolati in zona playout con 31 punti in 28 giornate. Sfida salvezza con il Sassuolo fermo a 32 punti al 15 esimo posto.