De Telegraaf - Napoli-Lozano, si chiude entro 24 ore! Cessione record per il Psv, le ultime

Hirving Lozano ed il Napoli, la fumata bianca sembra ormai ad un passo. Il giocatore messicano è pronto a vestire la maglia azzurra, anche stando a quanto viene riportato dai media olandesi. Il portale De Telegraaf riporta in primo piano proprio la cessione dei messicano al club partenopeo, la più importante della storia del club di Eindhoven: Lozano - si legge - andrà via per una cifra superiore ai 40 mln di euro (parte della quale verrà girata al Pachuca, club messicano dal quale il giocatore è stato prelevato proprio dal Psv nel 2017). Il tutto, riporta il De Telegraaf, dovrebbe chiudersi entro 24 ore.