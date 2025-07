Ngonge vicino al Torino, Schira: "Il Napoli spinge per una condizione"

Il Napoli è molto attivo sul calciomercato, ma oltre a chiudere gli acquisti è anche necessario sfoltire la rosa. Tra i nomi in uscita c'è indubbiamente quello di Cyril Ngonge, che non rientra nel progetto tecnico di Antonio Conte: il belga piace molto al Torino e c'è già una trattativa, slegata dall'affare tra gli azzurri e Milinkovic-Savic.

A questo proposito, il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira riferisce gli ultimi aggiornamenti sul suo profilo X: "Cyril Ngonge è a un passo dal Torino, in arrivo dal Napoli in prestito (1 milione di euro) con diritto di riscatto (7 milioni di euro). Il Napoli vorrebbe inserire l’obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni, come un certo numero di presenze dell’esterno. Contratto fino al 2029 (1+3 anni)".