Live Napoli-Arezzo 0-0, via al primo test degli azzurri: squadre in campo

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Ultime calcio Napoli, Dimaro 2026: il racconto live di Napoli-Arezzo, primo test amichevole in Val di Sole.

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17.55 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo tra gli applausi del pubblico presente a Carciato.

17.52 - Arriva il presidente Aurelio De Laurentiis, parte il coro: "Presidente, presidente". Il patron azzurro ricambia salutando il pubblico.

17.46 - Riscaldamento finito anche per l'Arezzo, i toscani lasciano il campo.

17.43 - Termina il riscaldamento: il Napoli torna negli spogliatoi.

17.28 - Grande entusiasmo a Carciato, i tifosi della tribuna centrale fanno ondulare un mega striscione bianco-azzurro.

17.20 - Gli azzurri entrano in campo, applausi dalle tribune. Inizia il riscaldamento sulle note di "Live is life"

17.04 - Sono ufficiali le formazioni: sorpresa nel Napoli con Allegri che mischia le carte

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Gutierrez; Anguissa, Prisco, Lindstrom; Giovane, Hojlund, Alisson Santos.

A disposizione: Pugliese, Contini, Milinkovic-Savic, Garofalo, Marianucci, Baridò, Lucca, Politano, Folorunsho, Vergara, Obaretin, Mazzocchi, Rao, Pereyra, Spinazzola, Lobotka. All. Allegri.

AREZZO (4-3-3): Seculin; Martinez Illanes, Gilli, Coccia; Manes, Ionita, Sala; Cortesi, Cerri, Tavernelli.

A disposizione; Trombini, Serban, Righetti, Renzi, Mawuli, Varela, Sussi, Casarosa, Cipriani, Viviani, Chierico, Cianci, Capello, Ravasio. All. Bucchi.

17.03 - I quattro portieri azzurri entrano in campo e iniziano il riscaldamento.

17.00 - Cancelli aperti a Carciato, i tifosi iniziano a gremire la Ski.it Arena.

16.20 - Cresce l'attesa all'esterno dell'impianto di Carciato, alle 17 saranno aperti i cancelli.

Dopo la seduta mattutina, a Dimaro-Folgarida, gli azzurri scendono alla Ski.it Arena di Carciato per la prima amichevole stagionale nel sesto giorno di ritiro in Val di Sole. C'è tanta curiosità per il primo undici schierato da Massimiliano Allegri al suo esordio sulla panchina azzurra. Di seguito la probabile formazione.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Gutierrez/Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Alisson Santos.

Amici di Tutto Napoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Arezzo, primo test amichevole degli azzurri a Dimaro-Folgarida. Vi ricordiamo che Tuttonapoli.net vi proporrà tutto in diretta testuale, con ampio spazio a foto e video, ma saremo sempre live sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta sul Napoli e in diretta tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.