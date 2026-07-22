Tuttonapoli Caiazza: "Allenamenti Allegri moderni, aggiornati e al passo coi tempi. Tanta palla..."

vedi letture

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Allegri sta utilizzando un altro metodo di lavoro, più moderno e aggiornato ai tempi rispetto a quello che si raccontava di Conte. Ma non eravamo noi a dirlo, ma era stato raccontato e detto da chi quel calcio un po' di anni fa l'ha giocato. Il calcio ormai si è aggiornato. Il lavoro a secco è fondamentale. Ieri un po' di lavoro fisico e poi subito pallone e si gioca. Ormai i giocatori in estate arrivano già al top, non è come una volta quando si aveva qualche chilo in più dopo l'estate. Oggi la forma fisica è sempre perfetta".

"Amichevole? Mi aspetto il 4-3-3, intanto. Le idee sono quelle, le stiamo vedendo in ritiro. Ma tutto dipenderà da come lo interpreti. Col blocco basso diventa difficile ma se lo fai come la Spagna cambia tutto e se hai tu la palla è difficile che gli altri facciano gol".

"Secondo me arriva un centrale in difesa a meno che non vuoi confermare Rafa Marin e chiedi a Olivera di fare il centrale".