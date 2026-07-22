Formazione Napoli-Arezzo, sorpresa Allegri: Prisco e Lindstrom dal 1’
Alle ore 18 Napoli in campo per la prima delle cinque amichevoli estivi. Avversario di turno a Dimaro sarà l'Arezzo di Bucchi, squadra appena promossa in Serie B. Ecco la prima formazione di Allegri:
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Gutierrez; Anguissa, Prisco, Lindstrom; Giovane, Hojlund, Alisson. A disp.: Pugliese, Contini, Milinkovic, Garofalo, Marianucci, Baridò, Lucca, Politano, Folorunsho, Vergara, Obaretin, Mazzocchi, Rao, Pereyra, Spinazzola, Lobotka. All. Allegri
AREZZO (4-3-3): Seculin; Martinez, Illanes, Gilli, Coccia; Manes, Ionita, Sala; Cortesi, Cerri, Tavernelli. A disp. Trombini, Serban, Righetti, Renzi, Mawuli, Varela, Sussi, Casarosa, Cipriani, Viviani, Chierico, Cianci, Capello, Ravasio. All. Bucchi.
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