Sky - Samardzic, il padre-agente tratta col Napoli: da sistemare i diritti d'immagine

© foto di www.imagephotoagency.it

Prosegue la trattativa che potrebbe portare Lazar Samardzic al Napoli. La novità delle ultime ore sono i colloqui del club azzurro con il padre-agente del centrocampista classe 2002.

La trattativa. Si tratta per accordarsi con gli sponsor legati ai diritti d'immagine del calciatore, più che per l'ingaggio del calciatore o la cifra del cartellino. Da vedere i potenziali sviluppi, ma il fatto che sul tavolo ci siano già i diritti d'immagine è un chiaro indizio di come le negoziazioni stiano andando avanti positivamente alla ricerca di un'intesa totale. A riporarlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.