Napoli-Arezzo 1-3, le pagelle: difesa horror, bene solo i brasiliani e Vergara. Lindstrom non incide

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Dimaro 2026, la prima amichevole estiva: Napoli-Arezzo finita 1-3 con il gol di Politano ad accorciare le distanze

Terminato il primo test del ritiro di Dimaro 2026. Il Napoli ha perso 3-1 contro l'Arezzo di Christian Bucchi, neo-promosso in serie B. L'anno scorso arrivò una sconfitta per 2-0, pagando i carichi di Conte molto duri dei primi giorni. Un test utile quasi esclusivamente per calibrare la preparazione fisica perché ci sarà tanto lavoro da fare per Allegri a partire a sorpresa dalla solidità difensiva.

Pagelle Napoli-Arezzo 1-3

Meret 5,5 - Un po' goffo', sembrava poter fare di più sul gol, ma il colpo di testa di Cerri era comunque forte e da distanza ravvicinatissima (dal 30' Milinkovic-Savic 6 - Un paio di respinte, su una di queste non proprio perfetta stilisticamente arriva il raddoppio) (dal 60' Contini sv)

Di Lorenzo 6 - Primo tempo senza troppi sussulti, stringendo tanto vicino ai due centrali anche quando il Napoli spinge anziché sganciarsi con continuità (dal 45' Mazzocchi 6 - Qualche duello e poco altro, ma non ha responsabilità sui gol incassati)

Rrahmani 5,5 - Si perde Cerri, attirato da una zona di campo dove non c'era nessuno. Un movimento inspiegabile per il kosovaro, leader della difesa del Napoli. Un errore palese, anche se ha 'occasione per pareggiare il gol di Cerri, svetta sopra tutti ma non riesce ad indirizzare lateralmente. (dal 45' Marianucci 5,5 - Nel secondo tempo l'Arezzo si vede ancora meno del primo, ma quando riparte fa un po' fatica e sul terzo gol in difficoltà come tutto il reparto)

Rafa Marin 6 - Sul gol è costretto ad uscire sull'esterno e quindi non ha particolari responsabilità. Per il resto non è molto sollecitato, fa partire l'azione senza troppi rischi non essendoci grande pressione dell'Arezzo (dal 45' Obaretin 5,5 - Un po' di giro palla senza pressione, poi troppo troppo fermo nella zona dove arriva il 2-0 e sicuramente poteva fare qualcosa anche sul terzo)

Gutierrez 6 - Resta spesso largo, non dà tanto supporto a Alisson Santos e quando lo fa non trova la qualità giusta (dal 45' Spinazzola 6 - Non accelera più di tanto, prova a favorire lo sviluppo ma la manovra non è certo il punto forte di questo primo test)

Anguissa 6 - Qualche spunto, ma sempre abbastanza sporadico. Gira palla senza strafare, ma senza inserirsi restando spesso fuori dall'area di rigore (dal 45' Folorunsho 5,5 - Qualche giocata verso l'esterno, ma di certo non riesce ad accendere la manovra. Non s'intende probabilmente sul terzo gol)

Prisco 6,5 - Classe 2008, dopo la prima impostazione, fatta con personalità, resta spesso a dare copertura. Sul gol scivola e concede l'esterno facilmente. Col passare dei minuti prende più confidenza e le qualità si intravedono tutte (dal 45' Lobotka 6 - Dà sicuramente più convinzione nell'alzare il baricentro e di conseguenza la linea, prendendo il controllo della metà campo)

Lindstrom 5,5 - Da mezzala, ma spesso da sottopunta nell'ambito di un primo tempo in cui il Napoli è sempre nella metà campo offensiva, non incide più di tanto. In non possesso, alle sue spalle spesso i toscani ripartono (Vergara 6,5 - Dà sicuramente più vivacità, più inserimento, da un suo spunto nasce anche il calcio di rigore. Sfiora anche il gol del pari che non trova su una respinta)

Giovane 6,5 - Nulla di trascendentale, ma rispetto a diversi compagni quantomeno dà vivacità e regala anche qualche tocco di buona qualità. Manna lo inserì tra le punte, ma Allegri lo schiera da esterno, anche se svaria molto e non demerita (dal 45' Politano 6 - Sigla il rigore che accorcia le distanze, sfruttando la ribattuta.)

Hojlund 6 - Si muove bene in profondità, ma non concretizza una chance davanti al portiere. Non ha altre grandi occasioni e viene schermato abbastanza facilmente in area di rigore (dal 45' Lucca 6 - E' nel vivo del gioco, riesce a dialogare più volte con Vergara, tenta anche una girata nello stretto, prende un palo ed almeno si vede uno spirito diverso) (dall'86' Pereyra sv - Al primo pallone ha la chanche del pareggio ma calcia alto)

Alisson 7 - Prende spesso l'iniziativa e da quel lato devono fare gli straordinario per arginarlo. I pochi sprazzi palla a terra arrivano dal suo lato. Giocando sempre su di lui, subisce il raddoppio. Ci prova anche su punizione (dal 45' Rao 6 - Fatica ad entrare in partita, poco servito, ma prende anche poche iniziative. Uno sprint fino all'area nel finale e poco altro)