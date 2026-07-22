Ufficiale
Infortunio Lucca, distorsione alla caviglia destra: la nota della SSCNapoli
Lucca lascia Napoli-Arezzo per una distorsione alla caviglia destra: attesi nuovi controlli.
Arrivano le prime indicazioni sulle condizioni di Lorenzo Lucca, costretto a lasciare anzitempo il campo nel finale della prima amichevole estiva del Napoli contro l'Arezzo. L'attaccante azzurro ha riportato una distorsione alla caviglia destra, infortunio che lo ha obbligato a interrompere la propria gara.
La nota ufficiale del club
"Lorenzo Lucca è uscito anzitempo dall'amichevole contro l'Arezzo per una distorsione alla caviglia destra. Sarà valutato nei prossimi giorni". Bisognerà dunque aspettare per conoscere i tempi necessari per il pieno recupero, con l'obiettivo di rimetterlo a disposizione di Massimiliano Allegri il prima possibile.
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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