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Infortunio Lucca, distorsione alla caviglia destra: la nota della SSCNapoli

Infortunio Lucca, distorsione alla caviglia destra: la nota della SSCNapoli
Oggi alle 20:57In primo piano
di Antonio Noto
Lucca lascia Napoli-Arezzo per una distorsione alla caviglia destra: attesi nuovi controlli.

Arrivano le prime indicazioni sulle condizioni di Lorenzo Lucca, costretto a lasciare anzitempo il campo nel finale della prima amichevole estiva del Napoli contro l'Arezzo. L'attaccante azzurro ha riportato una distorsione alla caviglia destra, infortunio che lo ha obbligato a interrompere la propria gara.

La nota ufficiale del club

"Lorenzo Lucca è uscito anzitempo dall'amichevole contro l'Arezzo per una distorsione alla caviglia destra. Sarà valutato nei prossimi giorni". Bisognerà dunque aspettare per conoscere i tempi necessari per il pieno recupero, con l'obiettivo di rimetterlo a disposizione di Massimiliano Allegri il prima possibile.