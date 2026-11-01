Live Landucci in conferenza: "Serve fiducia! Juve ha meritato, non puoi farli tirare così liberi! Su De Bruyne e Di Lorenzo..."

Marco Landucci analizza la sconfitta del Napoli contro la Juventus, commentando gli errori della squadra e gli infortuni di Di Lorenzo e De Bruyne

Il Napoli esce sconfitto per 2-0 contro la Juventus e resta fermo a 14 punti dopo dieci giornate di Serie A. Al termine della sfida dell'Allianz Stadium, il vice allenatore azzurro Marco Landucci, in panchina al posto dello squalificato Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione della squadra: "I dettagli fanno la differenza. Siamo alla 10 giornata, siamo indietro. Dobbiamo stare zitti e lavorare, non bisogna fare altro. Dobbiamo pensare a mercoledì e poi a domenica".

Sui problemi fisici di Di Lorenzo e De Bruyne: "Domani vedremo, sono usciti per infortunio. Di Lorenzo ha preso una botta, a Kevin si è girata la caviglia. Abbiamo dovuto cambiarli".

Buon primo tempo, ma nel secondo tempo non si è osato: "Non è vero che non volevamo osare, anzi volevamo fare il contrario. Abbiamo fatto un buon primo tempo, ma bisogna fare due tempi. Abbiamo fatto tirare troppo liberamente, devi uscire e non farli calciare. Poi loro hanno fatto due grandi gol. La Juve ha fatto meglio di noi e ha meritato di vincere. Dispiace molto per i nostri tifosi. Non basta fare solo un tempo".

Su cosa si lavora da domani? "Domani vedremo chi sarà disponibile per mercoledì, è una partita molto importante. Vedremo gli errori che abbiamo fatto. Sarà una partita dove dobbiamo cercare di fare un risultato importante. Dobbiamo vedere cosa abbiamo sbagliato e cercare di non ripetere gli errori. Ci rimaniamo male quando non facciamo punti, ma dobbiamo avere fiducia. Con il pessimismo non si va da nessuna parte, serve ottimismo":