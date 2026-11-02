Tuttonapoli Emergenza Napoli, Allegri può schierare una sola formazione col Porto: l'11 dei 'superstiti'

Formazione Napoli contro il Porto in Champions, piena emergenza per Allegri

Napoli in clamorosa emergenza in vista del Porto. Al momento sono undici gli assenti aspettando novità dagli ultimi forfait con la Juve e prima. La premessa doverosa è che magari qualcuno recupererà per mercoledì, ma se nessuno dovesse tornare, il Napoli avrebbe appena 13-14 giocatori disponibili di cui due portieri, Meret e Contini, e dunque una decina di movimento. Dunque Allegri può schierare di fatto solo questa formazione. Non ha altra scelta, per ora. Ecco l'undici che si potrebbe vedere mercoledì in Champions League per la quarta giornata della fase campionato.

NAPOLI (3-5-2)

Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang/Vergara; Giovane, Lucca.

Indisponibili, ad oggi, aspettando novità sugli ultimi forfait:

Milinkovic

Buongiorno

Marianucci (fuori lista Uefa)

Badiashile

Di Lorenzo

Favasuli

Olivera

De Bruyne

Neres

Alisson

Hojlund