Emergenza Napoli, Allegri può schierare una sola formazione col Porto: l'11 dei 'superstiti'
Napoli in clamorosa emergenza in vista del Porto. Al momento sono undici gli assenti aspettando novità dagli ultimi forfait con la Juve e prima. La premessa doverosa è che magari qualcuno recupererà per mercoledì, ma se nessuno dovesse tornare, il Napoli avrebbe appena 13-14 giocatori disponibili di cui due portieri, Meret e Contini, e dunque una decina di movimento. Dunque Allegri può schierare di fatto solo questa formazione. Non ha altra scelta, per ora. Ecco l'undici che si potrebbe vedere mercoledì in Champions League per la quarta giornata della fase campionato.
NAPOLI (3-5-2)
Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang/Vergara; Giovane, Lucca.
Indisponibili, ad oggi, aspettando novità sugli ultimi forfait:
Milinkovic
Buongiorno
Marianucci (fuori lista Uefa)
Badiashile
Di Lorenzo
Favasuli
Olivera
De Bruyne
Neres
Alisson
Hojlund
UEFA Champions League 2026-2027
|VS
|Porto
|Napoli
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