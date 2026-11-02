Napoli ko contro la Juve, la reazione di Allegri: il gesto a fine partita

Napoli, Allegri nerissimo dopo la Juve: niente alibi per Landucci, il quarto posto si allontana.

Come avrà reagito Massimiliano Allegri in tribuna vedendo un’altra sconfitta del suo Napoli? Lo 0-2 dello Stadium contro la Juventus ha lasciato un finale amaro, e l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha svelato l’umore del tecnico al triplice fischio di Sozza. Squalificato e costretto a seguire la gara dalla tribuna, Allegri ha vissuto una serata difficile per una squadra che arrivava a Torino con l’entusiasmo del poker di Monza e del 3-3 con la Roma, ma anche con un’infermeria affollata e tanti ragazzi della Primavera in panchina.

“Allegri nerissimo”, niente alibi per Landucci

“Allegri nella pancia dello Stadium era nerissimo”, scrive la Gazzetta dello Sport. Poi gli è stato permesso di incontrare la squadra, come ha raccontato il suo vice Landucci, che nelle interviste post gara ha spiegato di non cercare alibi per quanto si è visto ieri sera. Le chiacchiere, insomma, stanno a zero: la sconfitta per 2-0 pesa sul morale e riporta l’attenzione sulle difficoltà di un gruppo costretto a rinunciare a Højlund, Milinkovic-Savic e, nel corso della gara, a Di Lorenzo e Olivera.

La classifica si complica, l’orizzonte è nerissimo

Intanto la classifica inizia a delinearsi in maniera assai negativa, con il quarto posto che si allontana sempre di più. La Gazzetta scrive che la società si è presa un rischio, ha sopravvalutato la rosa e ora si lecca le ferite: “Altro che azzurro, l’orizzonte è nerissimo”. Un giudizio duro, che riporta in primo piano il mercato estivo e le scelte di programmazione, e che spinge il Napoli a una reazione immediata, a partire dalla trasferta di Oporto contro il Porto, dove servono punti per tenere vive le ambizioni europee.