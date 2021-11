Le probabili formazioni di Legia-Napoli: c'è Petagna, 6 cambi ma uomini contati in difesa

Il cammino europeo del Napoli riparte dal catino infernale del Legia Varsavia. La squadra di Luciano Spalletti è obbligata a vincere per passare il girone e soprattutto in chiave primo posto per poter accedere agli ottavi senza giocare lo spareggio. Enorme la differenza tecnica con i polacchi, come visto anche all'andata con il 3-0 dopo 29 tiri (10 in porta), che vivono un pessimo momento, in piena zona retrocessione nonostante il cambio in panchina, ma che in casa hanno comunque battuto il Leicester e dall'altro lato il Napoli non vince fuori casa in Europa League da ben tre trasferte.

Le ultime sul Legia

Rispetto all'andata, il neo-tecnico Golebiewski potrebbe proporre un 3-4-3 con Kastrati ed Emreli insieme a Muci, unica punta all'andata. A centrocampo Ciepela e Slisz al centro con Johansson a destra e Ribeiro a sinistra (in ballottaggio con Mladenović). In difesa Jedrzejczyk e Wieteska e l'ultimo posto del terzetto se lo giocano Rose e Nawrocki.

Le ultime sul Napoli

Spalletti senza lo squalificato Mario Rui oltre agli indisponibili Malcuit, Manolas e Osimhen e dovrebbe ruotare nei limiti del possibile non avendo molte scelte soprattutto in difesa. Tra i pali si rivede Meret, a protezione di Di Lorenzo a destra, Rrahmani e Koulibaly obbligati al centro perché Juan Jesus dovrebbe agire a sinistra. In mediana certo di un posto Demme, con uno tra Fabian e Anguissa (e poi probabile staffetta con Lobotka). In attacco Lozano, Elmas ed il recuperato Insigne dietro Petagna, con Mertens stavolta subentrante. Da non escludere il 4-3-3 con Zielinski (con Elmas e Demme) per risparmiare sia Fabian che Anguissa

LEGIA (3-4-3): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Rose; Johansson, Ciepela, Slisz, Ribeiro; Kastrati, Emreli, Muci. All. Golebiewski

Ballottaggi: Rose-Nawrocki 55%-45%, Ribeiro-Mladenović 55%-45%

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani , Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Fabian; Lozano, Elmas, Insigne; Petagna. All. Spalletti

Ballottaggi: Fabian-Anguissa/Zielinski 51%-49%

ARBITRO: Lawrence Visser (Belgio)

Diretta Tv su Sky Sport e DAZN, diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia e diretta testuale su Tuttonapoli.net con ampio pre e post-partita