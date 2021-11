Niente Varsavia per Mario Rui: l'azzurro sconta ancora la squalifica

Mario Rui domani non partirà per la Polonia per la trasferta di Europa League contro il Legia Varsavia. Il terzino azzurro è infatti stato squaflcato dalla Uefa per due turni dopo il rosso diretto rimediato in Napoli-Spartak Mosca. Il portoghese, dopo la gara d'andata contro i polacchi, giovedì sempre contro il Legia sconterà il secondo turno di squalifica.