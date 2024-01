Li manda Mertens? Il Napoli tenta il triplo colpo: tutti connazionali di Ciro

sentire gli addetti ai lavori, gli esperti di mercato, il Napoli lavora al triplo colpo belga, forse illuminato dalla resa di Dries

Ngonge, Theate e Mangala. A sentire gli addetti ai lavori, gli esperti di mercato, il Napoli lavora al triplo colpo belga, forse illuminato dalla resa di Dries Mertens, un belga-napoletano che proprio qui è esploso diventando il miglior bomber azzurro di sempre con 148 reti.

Dopo l'arrivo di Ngonge, già sbarcato a Riyad con Traore, il Napoli ha due priorità: difensore e centrocampista. Per il primo c'è Theate del Rennes, ex Bologna, anche lui belga e, come Ngonge, anche lui classe 2000. A centrocampo si punta Mangala del Nottingham Forest, sempre belga, ma più grande di due anni (1998). Entrambi sui social hanno fatto i complimenti a Ngonge per l'arrivo a Napoli, tra di loro c'è un ottimo legame.

In totale il Napoli nella sua storia ha avuto solo tre belgi: Crasson dal 1996 al 1998, Renard pochi mesi nel 2005 e poi ovviamente Mertens dal 2013 al 2022. Tre in tutta la propria storia e...tre in una sola sessione di mercato? Il Napoli ci prova.