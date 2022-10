Napoli 6 grande!

Spettacolo puro alla Crujiff Arena

Mamma mia che Napoli. Una vittoria spettacolare, fatta di gioco e intensità, di cattiveria e fame di un risultato che resterà negli annali della Champions e del Napoli. Un primo tempo stratosferico. E’ solo un caso che l’Aiax sia in vantaggio dopo meno di dieci m minuti. Il Napoli parte a mille e sfiora il gol subito ma sono gli olandesi che con fortuna e con un doppio rimpallo si ritrovano in vantaggio con un gol che non ci convince. Il Napoli reagisce rabbioso e su un gran crossi di Olivera Raspadori di testa indovina l’angolo. Il pareggio accende il match con l’Ajax che spinge ma il Napoli ancora di testa trova il vantaggio. Kvara da destra da corner crossa al bacio per Di Lorenzo che con uno stacco imperioso raddoppia. Il Napoli sciorina gioco, esce dalla pressione con facilità e ripartire forte e veloce. Il terzo gol è pura poesia. Raspadori, Anguissa per Zielinski che stavolta non sbaglia e mette la palla nell’angolo giusto. Il secondo tempo è gioia pura e tragedia per l’Ajax che è surclassato. Gli azzurri in un anonima maglia grigia, azzurra mia dove sei, spadroneggiano. Spalletti lascia negli spogliatoi Zielinski ed entra Ndombele. Il quarto gol è ancora poesia con Raspadori che insacca dopo aver dialogato con Anguissa che ruba palla. Il Napoli non si ferma e trova il quinto gol con Kvara che dopo essere stato toccato duro in più occasioni trova il movimento giusto e infila ancora Pasveer. C’è gioia anche per il Cholito. Il Napoli con l’uomo in più, per l’espulsione giusta di Tadic, trova il sesto gol con Simeone servito da Ndombele in velocità. Il Napoli sfiora con Elmas e Ndombele anche il settimo gol. La gioia è tanta, la storia racconterà di un match pazzesco che regala una vittoria in uno stadio storico. Questo Napoli è forte veramente e tutti devono capirlo.