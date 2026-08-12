Tuttonapoli Favasuli primo colpo, non pesa in lista Serie A: c'è posto per Gabriel Jesus e Badiashile?

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Aggiornamento lista Serie A - Fuori Gutierrez, entra in lista Giovane

Il Napoli ha una rosa che mai è stata così folta e deve prima vendere ancora non solo per motivi economici ma anche perché ad oggi non c'è spazio per nuovi acquisti Over, ovvero giocatori nati il 2004 o prima. Quindi non c'è spazio per Badiashile o Gabriel Jesus a meno che non ci siano dei tagli. Ad esempio potrebbe andar fuori fino a dicembre Buongiorno per far spazio al centrale del Chelsea che è vicino. C'è invece spazio per il primo colpo Favasuli che essendo un 2004 è un Under. Lui sì che non occupa posto in Lista Serie A mentre occuperà posto nella Lista Uefa che prevede norme diverse.

Vediamo nel dettaglio la situazione ricordando che la lista Serie A è composta da quattro giocatori del vivaio (se ne presenti meno, perdi chiaramente degli slot, ed il Napoli ha solo Contini e Vergara), quattro italiani e poi diciassette Over. Gli Under invece sono infiniti: quest'anno si considerano tali i giocatori nati dal 2004 in poi. Favasuli ad esempio è un Under e dunque potrebbe arrivare ed essere subito inserito in lista.

Ricordiamo che per giocatori "formati nel club" si fa riferimento a calciatori che tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive. In questo senso ad esempio Obaretin non rientra tra i giocatori del vivaio, ma in quelli Over ed è da considerare quindi già fuori dai piani. In questo momento - escludendo i giocatori già a casa - sarebbero già fuori Obaretin, Folorunsho, Lindstrom, Lang e Giovane. Quindi, salvo cessioni di altri big dell'organico, pur convincendo eventualmente non potrebbero restare perchè non c'è slot per loro. Ed in entrata? Ad oggi dunque solo Under 23, salvo l'esclusione di Buongiorno fino a gennaio per un sostituto.

Vivaio Napoli

Contini

Vergara

-

-

Vivaio Italia

Meret

Politano

Spinazzola

Di Lorenzo

Under 22

Marianucci

Favasuli ?