Live Diretta Napoli-Aris Salonicco, pre-partita: presentazione ufficiale della squadra in corso

vedi letture

premi F5 per aggiornare la pagina o CLICCA QUI per viverla con noi sul sito di Radio Tutto Napoli

20.57 - Partono l'inno e i fuochi d'artificio azzurri.

Allegri: "Grazie a tutti, buona serata".

Edo De Laurentiis: "Ringrazio tutti i tifosi, che ci hanno seguito con tanto affetto, e le istituizioni di Castel di Sangro e dell'Abruzzo che ogni anno ci ospitano. Un ringraziamento anche alle forze dell'ordine e agli steward".

20.56 - E' il turno di Allegri accompagnato dal vice presidente Edo De Laurentiis e il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso.

20.55 - C'è anche Ngonge.

20.54 - Cori per Hojlund, qualche fischio isolato per Lucca.

20.53 - Tocca ora gli attaccanti, primo ad entrare Alisson Santos.

20.52 - Boato per la presentazione di McTominay.

20.51 - Ora tocca ai centrocampisti, il primo ad entrare in campo è Anguissa, seguito da De Bruye. Si alza il coro "Kevin, Kevin".

20.49 - E' il turno dei difensori.

20.46 - I primi ad entrare in campo sono i quattro portieri.

20.45 - Inizia la presentazione ufficiale della squadra.

20.40 - Anche l'Aris termina il riscaldamento e rientra negli spogliatoi.

20.36 - Termina il riscaldamento: gli azzurri rientrano negli spogliatoi.

20.11 - Gli azzurri entrano in campo per il riscaldamento. Stasera giocheranno in completo rosso con la terza maglia ufficiale di questa stagione.

20.02 - Sono ufficiali le formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson. All. Allegri.

ARIS SALONICCO in attesa.

20.01 - Meret, Milinkovic-Savic e Contini entrano in campo per il riscaldamento.

19.38 - A bordocampo il vice di Allegri, Marco Landucci.

19.35 - La squadra greca fa rientro negli spogliatoi.

19.23 - L'Aris Salonicco testa il terreno di gioco del Patini.

19.15 - Il match sarà trasmesso in pay per view. Come sempre potrete seguire gratuitamente la nostra diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net e tutti i commenti su Radio Tutto Napoli.net

19.10 - Cancelli aperi in anticipo le i tanti tifosi in cosa.

19.00 - Lunghe fila all'esterno del Patini, i cancelli verranno aperti alle 19.30.

Rispetto all'ultimo test sono dovrebbe partire titolare Rafa Marin, al posto dell'infortunato Marianucci. Attenzione anche a Noa Lang che ieri è uscito fuori anzitempo dalla seduta pomerdiana per noie al ginocchio sinistro. Questo il probabile 4-3-3 schierato da Massimiliano Allegri: Meret resta favorito su Milinkovic, poi Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Olivera. A centrocampo il terzetto composto da Lobotka, Anguissa e McTominay ed in attacco Politano e Alisson ai lati di Hojlund. Probabile che i primi cambi stavolta avverranno dopo l'ora di gioco, anche per mettere minuti nella gambe prima in vista dell'inizio del campionato di Serie A.

E' il giorno di Napoli-Aris Salonicco, quinto e ultimo test del precampionato per la squadra di Massimiliano Allegri, il terzo internazionale del ritiro di Castel di Sangro. Alle 21 allo Stadio Teofilo Patini, dopo il test pareggiato 1-1 con il Celta Vigo, andrà in scena l'amichevole probabilmente più importante di quest'estate, una vera prova generale in vista dell'esordio in campionato di sabato 22 agosto a Marassi contro il Genoa.

Stasera, proprio sul terreno di gioco del Patini, si terrà anche la presentazione ufficiale della squadra. Per la prima volta nell'era De Laurentiis, la presentazione non avverrà in piazza come accaduto anche quest'anno Dimaro e a Castel di Sangro nelle passate stagione, bensì all'interno dello stadio.

Amici di Tuttonapoli.net, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Aris Salonicco, terza internazionale del ritriro di Castel di Sasngro e test con il livello più alto dell'estate dei partenopei.