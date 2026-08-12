Ds Fenerbahce: "Scudetto con Lukaku! Ha pagato di tasca sua per accontentare il Napoli"

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Oğuz Çetin, direttore sportivo del Fenerbahce, ha annunciato l'arrivo di Lukaku e sui canali social ufficiali del club ha svelato i dettagli dell'affare appena concluso con il NapolI: "Lukaku ha scelto con forza di venire con noi. Abbiamo parlato a lungo con lui. Sa che vogliamo vincere il titolo e vuole metterci la sua firma per farcela. E se accadrà scatterà il rinnovo per un'altra stagione. Ha infatti firmato per un anno più un altro d'opzione. E ha voluto il Fenerbahce a tutti i costi: di fronte alle richieste del Napoli, ha pagato di tasca propria 150mila euro rinunciando a 2milioni e facendo un sacrificio economico notevole. Ha grande carattere".

"Problemi fisici? Una delle ragioni principali per cui il suo infortunio estivo si è prolungato è stata la seguente: il Napoli, a causa delle necessità di Conte di riaverlo, ha anticipato il suo rientro. Ma non era pronto a gennaio-febbraio e così senza una riabilitazione adeguata si è rifatto male all'inizio di marzo. In sintesi, era tornato in campo troppo presto".