Meret a Sky: "Felice qui, ne ho passate di tutti i colori! Pronto per una maglia. Su Allegri..."

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Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport: "Sono contento di potermi giocare le mie carte, poi sarà il mister che deciderà ruoli e gerarchie. Ma sto lavorando bene e sono fiducioso per questa stagione. Mi farebbe piacere fare tante presenze, ovviamente, ma l'importante è che la squadra vada bene e che i raggiunga gli obiettivi prefissati.

Sono qui da molti anni, ne ho passate di tutti i colori, ho vissuto molti alti, qualche basso, ma del resto questa è una piazza che ti dà molto e che allo stesso tempo pretende molto, com'è giusto che sia. Il nostro compito è quello di lavorare al duecento per cento per farci trovare pronti.

Allegri? Si è inserito subito, fa del suo lato umano una grande arma, è molto presente anche fuori dal campo e ci fa stare bene. Stiamo lavorando bene e sereni, siamo contenti che sia il nostro allenatore. Punta molto sull'aspetto tecnico, un gesto tecnico fatto bene può cambiare la partita".