Podcast Favasuli, l'esperto di B: "Guerriero pronto per Napoli! Vi dico dove gioca"

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Samuele Ragusa, telecronista, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Favasuli-Napoli. Ci racconti un po' il ragazzo?

"Beh, l'ho visto molto molto bene come tutto il Catanzaro e soprattutto in quel Catanzaro ha avuto modo di elevarsi e di mettersi in luce, tanto da conquistarsi la chiamata del Napoli. È un giocatore molto molto interessante, molto giovane, 2004 e soprattutto è un giocatore di carattere che a Napoli fa sempre bene, diciamo, un giocatore di spinta offensiva molto propenso a toccare anche l'area avversaria, entrare dentro l'area avversaria, l'inserimento di corsa e diciamo che possiamo definirlo anche come un giovane Di Lorenzo, proprio anche in corrispondenza del ruolo, per quanto magari sia stato sempre abituato a giocare in un 3-5-2 nell'ultima stagione e dovrà riadattarsi anche a un modulo magari diverso in quest'anno con Allegri, detto che non sappiamo come vorrà approcciare il campionato Allegri. E' un guerriero, una caratteristica che a Napoli viene molto molto apprezzata. L'impegno ovviamente viene riconosciuto sempre sia dalla tifoseria che da un allenatore come Allegri, che della guerra, diciamo, in campo, tra virgolette, fa una delle proprie basi, soprattutto in fase difensiva. E quindi è un giocatore molto interessante che spero, mi auguro per lui e anche per il Napoli, che possa trovare molto spazio perché merita di mettere minuti nelle gambe."

Quindi è uno che a corsa e da educazione tecnica, ce lo confermi?

"Assolutamente sì, assolutamente, perché viene da un settore giovanile molto importante come quello della Fiorentina, in anni in cui il settore giovanile della Fiorentina ne ha tirati fuori di talenti giovani. A corsa, sia palla al piede che non, e soprattutto, se andate a vedere per caso tutti i gol e gli assist che ha fatto nello scorso campionato, soprattutto gli assist, sono tutti palloni che vengono messi in mezzo all'altezza dell'area avversaria, quindi non sono mai cross sporchi o azioni magari confuse, sono tutte azioni manovrate che lui arriva a chiudere praticamente entrando nell'area avversaria e quindi poi col solito pallone di scarico al centro per la punta. Poi con un attaccante come Iemmello in Serie B viene tutto più facile, però diciamo che sono quegli assist che valgono più uno e mezzo al fantacalcio, se vogliamo dirla così. Quindi sì, è funzionale anche e soprattutto in fase offensiva."

Ti faccio l'ultimo: gioca anche a sinistra, ha giocato anche a sinistra. Può giocare anche a sinistra?

"Può giocare anche a sinistra, ovviamente a piede invertito cambia lo stile di gioco, è sempre un gioco poi più a rientrare, se vogliamo, e non più di spinta di corto a campo aperto, però devo dire che lo sa fare. Se non sbaglio, anche con la Nazionale, quando ha fatto quei pochi minuti con Baldini, qualche azione a sinistra si è vista, perché lo sa fare, perché comunque entrambi i piedi sono educati, come dicevi bene tu, e soprattutto il carattere è quello di uno che si sa adattare, che pur di mettere i minuti nelle gambe, è uno di quei giocatori che nelle frasi di conferenza stampa diceva: per giocare lo metto pure in porta, può stare pure in porta. Quindi credo che, e poi soprattutto vista la giovane età, si può adattare anche magari in un ruolo di mezzala di spinta. Non lo vedrei neanche troppo male in quel modo lì, però ovviamente ha una carriera davanti da esterno destro e facciamogli fare l'esterno destro."