Clamoroso rumors dal Brasile: "Il Napoli vuole Gabriel Jesus, le cifre dell'affare"

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Calciomercato Napoli, le ultimissime dal Brasile su Gabriel Jesus

Dal Brasile arriva una clamorosa indiscrezione riguardante il Napoli. Il club partenopeo sarebbe in trattativa per Gabriel Jesus, attaccante classe '97 di proprietà dell'Arsenal che cambierà squadra in questa finestra di mercato. Secondo le rivelazioni dell'autorevole Globo, il Napoli starebbe provando ad ingaggiare il brasiliano.

Napoli-Gabriel Jesus, le cifre dell'affare

L'Arsenal accetta trattative sulla base di almeno 20 milioni di euro. Secondo il quotidiano on line, i club non si sono ancora cimentati nei colloqui, ma l'interesse degli italiani è molto forte. Nonostante abbia molto affetto per l'Arsenal, Gabriel considera il Napoli come una possibilità perché, oltre alla grandezza del club italiano, il giocatore ha bisogno di più minuti visto che la scorsa stagione ha giocato 27 partite, di cui solo nove da titolare, e la situazione non è cambiata in queste amichevoli estive. Il Napoli, tra l'altro, si era già interessato nel 2023, ma il giocatore preferì non trasferirsi.