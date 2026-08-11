Podcast Favasuli, il telecronista DAZN Iori: "Miglior esterno dell'ultima B! Ve lo racconto..."

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Calciomercato Napoli, l'analisi del giornalista Alessandro Iori di DAZN

Il Napoli smuove un po' il mercato e si avvicina all'esordio stagionale col Genoa. Ne ha parlato il giornalista e telecronista DAZN, Alessandro Iori, intervenuto nel corso della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania:

Hai seguito spesso Favasuli, che giocatore è? "Secondo me è il migliore esperto che la Serie B abbia proposto quest'anno fra l'altro non solo da quest'anno ma anche già dalle passate stagioni qualcosa si era già intravista nella sua primissima annata in Serie B, ancora meno che ventenne alla Ternana, una squadra che era molto giovane che ha pagato con l'inesperienza la retrocessione poi ai play out contro il Bari e nella stagione successiva proprio al Bari. Nell'ultimo campionato a Catanzaro credo che sia arrivata la sua consacrazione definitiva anche per merito del lavoro di Alberto Aquilani che ha studiato un aspetto molto propositivo per il suo Catanzaro. E' un esterno chiaramente a tutta fascia quindi perfetto per giocare con i tre difensori dietro e per poter liberare soprattutto la sua progressione in fase offensiva, è un giocatore però che ha questa costanza nel percorrere la fascia avanti e indietro che si trova raramente, poi tratta il pallone con grande tecnica quindi il giocatore secondo me è estremamente interessante. Io sono sempre felice quando i ragazzi che vedo crescere in Serie B poi approdano in Serie A e lo fanno in squadre importanti. Il Catanzaro sta diventando un punto di riferimento soprattutto negli ultimi anni per le squadre che vogliono fare acquisti di livello di prospettiva pensate solo dall'ultima stagione".

Com'è arrivare in A e trovare Max Allegri?

"Io mi auguro che Allegri faccia di Favasuli lo stesso utilizzo che ha fatto per esempio l'anno scorso di Bartesaghi, garantendogli comunque spazio e tempo in prima squadra perché è chiaro che il Napoli dovrà gestire un triplo impegno quindi potenzialmente le partite sono tante e lo spazio dovrebbe esserci per tutti però questo è un ragazzo che secondo me merita grande attenzione e chiaramente si esprime meglio a destra ma può essere utilizzato anche a sinistra. E' un giocatore secondo me ancora malleabile su cui si può lavorare anche in prospettiva quindi io credo che sia comunque pronto, insomma abbiamo sempre molte remore nel dare spazio a certi ragazzi e poi ce ne accorgiamo quando c'è necessità come è capitato l'anno scorso con Vergara. Io spero ovviamente che Favasuli come altri ragazzi possano fare anche questo questo famoso passaggio, io sono del 78, sono cresciuto guardando il calcio negli anni 80 quindi ho ben presente per esempio restando in ambito Napoli come il primo scudetto del Napoli abbia trovato una chiave determinante proprio nel mercato, che allora era di novembre, dalla serie B con Ciccio Romano che arrivò dalla Triestina e fu elemento determinante per gli equilibri di quel Napoli. E' chiaro che il campionato di Serie B è un campionato visibile e quindi bisogna giocare sul tempo per arrivare prima degli altri però mi sembra che ci sia un po' la tendenza anche per questo luogo comune che i nostri giocatori comunque quelli del mercato interno costino di più di rivolgersi ad altre latitudini e poi succede come per esempio l'anno scorso nel mercato di gennaio penso al Pisa penso al Verona che arrivano due giocatori francamente imbarazzanti per il nostro campionato. Se invece si tornasse, e questo lo dico anche in ottica di rilancio del nostro sistema calcio, a incentivare il mercato interno

Le prime uscite del Napoli di Allegri?

"Sì, è una squadra però ancora tutta in costruzione per il mercato rallentato dagli esuberi, per il rientro dai mondiali, per tante situazioni che vanno definite ed anche per un mercato come sempre troppo lungo e che dovrebbe chiudere qualche giorno prima dell'inizio del campionato per restituirci qualcosa di più fedele e per permettere anche agli allenatori di fare il loro lavoro come accadeva una volta. Secondo me certe abitudini andrebbero recuperate, vero che non sono solo decisioni nazionali ma sovranazionali però insomma bisognerebbe lavorare in quella direzione. Quest'anno per fortuna avremo solo due giornate di campionato... poi dalla prima di settembre si ripartirà con organici definiti però è chiaro che i giocatori non avranno nemmeno la sosta di campionato di inizio settembre per integrarsi con gli altri ma dovranno attendere diciamo così la doppio weekend di sosta tra fine settembre e inizio ottobre per amalgamarsi definitivamente. E' quasi come se il campionato iniziasse davvero a ottobre ma intanto si gioca, c'è calcio vero tra campionato e Champions League quindi bisogna farsi trovare pronti. Il Napoli insomma si sta muovendo credo in maniera corretta anche se ci sono ancora troppe incognite per dare qualunque tipo di giudizio". Di seguito l'intervento integrale