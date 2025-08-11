Juanlu, guerra di nervi col Siviglia: spunta l'alternativa

Braccio di ferro Juanlu: Napoli e Siviglia restano sulle loro posizioni e la trattativa risulta bloccata in questo momento. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La volontà del calciatore, però, è ferma: vuole il Napoli. In questa guerra di nervi, nel frattempo, s'è inserito Almeyda, allenatore legittimamente preoccupato dalle vicende di mercato: l'affare non decolla? Juanlu titolare e fuori all'intervallo.

Se lo stallo dovesse perdurare, e se la questione dovesse naufragare dopo due mesi di lavoro, attesa e strategie, ancora dalla Spagna emerge un profilo alternativo ritenuto interessante: Arnau Martinez del Girona, 22 anni, in campo sabato nell'amichevole del Patini. Di conseguenza, è in stand-by anche la cessione di Zanoli al Bologna (definita)" si legge sul quotidiano.