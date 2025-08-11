Hazard ricorda: "Con Conte sofferto. Mertens mi disse: 'Con Sarri ti divertirai, ma non in allenamento'"

vedi letture

"Quando al Chelsea è arrivato Antonio Conte, è stata tosta. Ai primi allenamenti, fisicamente, abbiamo sofferto tantissimo". No, non è nessun giocatore del Napoli ma Eden Hazard, autentica star con la maglia del Chelsea con 352 presenze, 110 gol e 88 assist. Il belga, che ha appeso gli scarpini al chiodo ormai da due anni, ha rilasciato un'intervista al canale YouTube 'Zack' dove ha spolverato alcuni ricordi, tra cui l'arrivo di Antonio Conte appunto sulla panchina dei Blues e rimasto tra 2016 e 2018.

"In estate andammo a Los Angeles. Era caldo. Ci allenavamo mattina e pomeriggio... a inizio stagione perdemmo una partita contro l'Arsenal. Poi cambiò tutto. Passammo a cinque in difesa. Kanté diventò devastante a centrocampo", ha proseguito Hazard. "Gli allenamenti erano devastanti, ma in partita arrivavamo nelle migliori condizioni: è per quello che abbiamo vinto il campionato".

Dopo la parentesi vincente di Conte, al Chelsea è arrivato un altro allenatore italiano, Maurizio Sarri: "L'estate dopo arriva Sarri. Sapevo che sarebbe stata tosta perché ormai sapevo che con gli italiani... ma Mertens mi disse: 'Vedrai che ti diverti, ma non agli allenamenti'. Era vero. Agli allenamenti ripetevamo sempre le stesse cose, per ore e ore. Ma alla fine fu per quello che vincemmo l'Europa League. Personalmente mi sono divertito: credo che con Sarri ho fatto la mia migliore stagione", la chiosa dell'ex Real Madrid.