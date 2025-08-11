L’infinita lista per l’attacco s’è svuotata: restano solo due nomi?

Il lungo casting per il rinforzo offensivo è arrivato ormai alle battute finali in casa Napoli. Dopo settimane di contatti, sondaggi e piste sfumate, la lista degli obiettivi per l’attacco pare essersi assottigliata a due soli nomi: Federico Chiesa e Karim Adeyemi. Nelle ultime ore., infatti, Jack Grealish sta flirtando con l'Everton, mentre per le suggestioni Kevin e Nusa bisogna fare i conti con le richieste altissime di Shakhtar e Lipsia.

Federico Chiesa, 27 anni, rappresenta un’occasione di questo mercato: l'ex Juventus è in cerca di riscatto dopo una stagione anonima al Livepool, ma bisognerà capire quali sarebbero le richieste dei Reds e quelle del calciatore, che ha un ingaggio molto alto e che lascia qualche perplessità per l'aspetto fisico. Adeyemi è un vecchio pallino di Manna, che si era sentito già dire 'No' a gennaio, ma che potrebbe tornare in corsa nel caso in cui il 23enne aprisse ad una cessione.

Le strategie di mercato sembrano ora ruotare attorno a questo ballottaggio: da un lato l'esperienza e la personalità di Chiesa, dall’altro la freschezza e l’esplosività di Adeyemi. Con una terza opzione sul piatto da non sottovalutare: la possibilità che il club possa reinvestire il denaro arrivato dalla cessione di Raspadori in altri ruoli.