Musah-Miretti, Milan spara alto per l'americano e il Napoli torna sul bianconero: la situazione

È il momento di una scelta a centrocampo per il rinforzo da inserire nella rosa di Conte. Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la corsa resta a due col Napoli che in queste ore sembrebbe orientato a puntare su Miretti: Si registrano nuovi contatti per Fabio Miretti: dopo aver inaugurato il dialogo con la Juventus, inizialmente attestata su una prima richiesta da 20 milioni a fronte di una proposta da 14, il Napoli s'è raffreddato e ha rimesso nei radar Yunus Musah del Milan, praticamente acquistato a inizio mercato per 25 milioni salvo poi sfumare nel nulla.

Musah è richiesto dal Nottingham ma vorrebbe restare in Italia, e così Manna s'è messo a guardare e a riflettere. Nelle ultime ore, poi, ha riacceso i dialoghi per Miretti, a sua volta al lavoro con la Juve e ieri in campo contro il Borussia. Va da sé che in ognuno dei due casi comincia a venire fuori l'esigenza collettiva di una scelta definitiva: dentro o fuori in un clic.