Spunta Pedro Morisco per la porta: incontro tra Manna e l'agente del brasiliano
Il Napoli guarda anche al mercato sudamericano per rinforzare la rosa in prospettiva. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, nei giorni scorsi il direttore sportivo Giovanni Manna ha incontrato a Castel Volturno Decio Berman, agente brasiliano che rappresenta Pedro Morisco, portiere del Coritiba entrato recentemente anche nel giro della nazionale brasiliana guidata da Carlo Ancelotti.
Calciomercato Napoli, il portiere del Coritiba tra le idee per il futuro
L'estremo difensore, che compirà 23 anni il prossimo 10 gennaio, è considerato un profilo interessante per il futuro. Morisco ha ricevuto la chiamata del commissario tecnico negli ultimi due cicli di amichevoli della Seleção, esordendo da titolare contro l'India a ottobre e giocando nuovamente dal primo minuto contro il Giappone. Nell'ultima sfida contro Singapore è invece rimasto in panchina.
Durante il confronto con Manna, l'agente avrebbe illustrato anche la situazione del giovane portiere. Al momento si tratta soltanto di un'idea, ma il nome di Pedro Morisco è finito sul tavolo del direttore sportivo azzurro.
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