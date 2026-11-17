Podcast Futuro De Bruyne, Altamura: "Poche volte leader, vuole ancora restare?"

Dal futuro di De Bruyne all'idea Seba Esposito per gennaio. Di questo e altro si è parlato in diretta radio questa mattina. Marcello Altamura, giornalista di Cronache di Napoli, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Blinderebbe Kevin De Bruyne oltre la scadenza del contratto a giugno?

"Lo farei soltanto a una condizione: che De Bruyne fosse davvero felice di giocare nel Napoli. Finora non mi sembra sia successo. Credo che sul suo conto si sia aperto un dibattito un po' distorto: nessuno mette in discussione la sua carriera o le sue qualità tecniche, ma bisogna essere onesti. In un anno e mezzo ha dato quasi nulla al Napoli, sia in termini tecnici sia di leadership. Mi sarei aspettato che prendesse per mano la squadra, soprattutto in uno spogliatoio con poche personalità di riferimento. Invece ha avuto talvolta atteggiamenti da prima donna. Un campione deve fare la differenza indipendentemente dai compagni con cui gioca. Il mio dubbio è che abbia vissuto Napoli come una sorta di ridimensionamento della propria carriera, chiedendosi cosa ci facesse qui. Se non è convinto del progetto, bisogna riflettere sulla sua permanenza. La trattativa con il PSV Eindhoven esiste, ma credo sia difficile che il Napoli lo lasci partire a gennaio, perché la società non vuole svenderlo. La condizione fondamentale resta che De Bruyne sia realmente motivato a vestire la maglia azzurra."

Quanto possono incidere le difficoltà familiari e il mancato inserimento nell'ambiente napoletano sulla possibile scelta di De Bruyne di lasciare il Napoli?

"Credo che sull'ipotesi PSV entrino in gioco diversi fattori, a partire da quello familiare. La famiglia non sembra particolarmente contenta di come vive a Napoli e, per quanto abbiamo potuto vedere, De Bruyne non ha vissuto molto la città né ha legato particolarmente con i compagni. È un giocatore probabilmente riservato, che potrebbe non trovarsi a proprio agio in un ambiente così coinvolgente e passionale. Sono tanti gli aspetti che possono aver inciso. Resta però una riflessione importante: anche al PSV troverebbe giocatori come Lucca e non necessariamente i campioni con cui ha condiviso lo spogliatoio al Manchester City. Non è detto, quindi, che cambiare squadra risolva automaticamente tutte le difficoltà."

Quanto incide il rendimento di De Bruyne nel Napoli e come si può metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio, anche attraverso un'evoluzione tattica di Allegri?

"Allegri non è uno sprovveduto e sicuramente avrà analizzato le prestazioni di De Bruyne con il Belgio. È evidente che la nazionale giochi un calcio più offensivo e propositivo rispetto al Napoli. Devo però riconoscere che il belga, anche a causa dell'infortunio, non ha avuto molte possibilità di esprimersi e probabilmente non è stato utilizzato nel modo più adatto alle sue caratteristiche. In nazionale lo abbiamo visto agire da tuttocampista, giocando da play, trequartista e mezzala, soprattutto nella posizione in cui è esploso. Personalmente, già dall'anno scorso lo avrei preso da parte e gli avrei detto di sentirsi libero di interpretare il gioco, lasciandogli meno compiti di copertura e chiedendogli di accendere la luce dalla metà campo in avanti. Il Napoli di Allegri non è una squadra particolarmente offensiva ed è stato penalizzato anche dalle assenze di Neres e Alisson Santos. Lang, invece, sta diventando un giocatore più utile anche sulla fascia. Credo comunque che Allegri abbia esperienza e intelligenza sufficienti per apportare modifiche tattiche e mettere De Bruyne nelle condizioni migliori."

Sebastiano Esposito sarebbe il profilo giusto per rinforzare l'attacco del Napoli?

"È sicuramente un buon giocatore e il Napoli potrebbe avere una corsia preferenziale anche grazie al rapporto con il suo procuratore. Il mio dubbio riguarda però le reali necessità della squadra: in attacco servono soprattutto gol. Hojlund, che considero un ottimo centravanti, ha un problema nella finalizzazione: gli manca un po' l'istinto del killer. Con la Danimarca riesce a trasformare poche occasioni in gol, mentre nel Napoli fatica maggiormente. Esposito lo vedo più come una seconda punta o, eventualmente, un trequartista, non come un centravanti. Tra i due fratelli Esposito, probabilmente sarebbe quello più adatto alle esigenze del Napoli. Resta comunque una buona opportunità di mercato: è giovane, italiano e ha origini napoletane."

La portata degli investimenti del Napoli a gennaio dipenderà dai risultati delle prossime partite?

"Sicuramente sì. Per quanto mi risulta, negli incontri a Castel Volturno tra Allegri, Manna e De Laurentiis, il presidente ha manifestato la disponibilità a investire a gennaio, ma a una condizione: che il Napoli sia competitivo e ancora in corsa per la Champions League. Faccio fatica a immaginare investimenti da 40-50 milioni con la squadra all'ottavo o decimo posto e lontana dalla qualificazione europea. Tutto si giocherà nel prossimo mese, fino a metà dicembre, durante un ciclo di partite molto importante. Sarà un vero banco di prova per il futuro della squadra e anche per quello di De Bruyne. Se il Napoli dovesse risalire in classifica e restare in corsa per la Champions, la società potrebbe decidere di trattenerlo fino a giugno, rimandando eventualmente l'accordo con il PSV alla prossima stagione."