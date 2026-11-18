Centro sportivo a Qualiano: accordo per 13 ettari, i dettagli e i tempi di realizzazione
Il Napoli accelera per la realizzazione del nuovo centro sportivo. Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe raggiunto l'accordo per l'acquisto dei terreni sui quali sorgerà la nuova struttura del club azzurro, individuati in località Pozzo Nuovo, nel territorio di Qualiano.
Centro sportivo Napoli, accordo per i terreni: investimento a Qualiano
Stando a quanto riportato dal quotidiano, l'atto di compravendita dovrebbe essere stipulato davanti al notaio Francesco Coppa, con un appuntamento fissato per oggi alle ore 12 in uno studio notarile a Chiaia, in via dei Mille. L'operazione riguarderebbe quasi 13 ettari di terreno, destinati a ospitare il futuro quartier generale del Napoli. Le trattative sarebbero ormai concluse, con l'obiettivo di procedere rapidamente all'acquisizione delle aree. Il progetto potrebbe inoltre essere ampliato in futuro con l'acquisto di almeno altri cinque ettari.
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