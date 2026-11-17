De Bruyne-PSV, si avanza! Romano: “Prima offerta al Napoli, c'è già sì del giocatore!”

Romano e Moretto aggiornano sulla trattativa De Bruyne-PSV: prima offerta al Napoli e sì del calciatore.

Il futuro di Kevin De Bruyne potrebbe essere sempre più lontano dal Napoli. Secondo gli esperti di mercato internazionale Fabrizio Romano e Matteo Moretto, intervenuti attraverso il canale YouTube di Romano, il PSV Eindhoven avrebbe compiuto un passo concreto per assicurarsi il centrocampista belga, presentando una prima offerta al club azzurro. Moretto ha rivelato che la proposta sarebbe di circa 2 milioni di euro, cifra ritenuta insufficiente dal Napoli, e che il giocatore avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento. “Abbiamo confermato qualche giorno fa che il PSV Eindhoven aveva avviato i primi contatti per Kevin De Bruyne, con conversazioni dirette tra il club olandese e l'entourage del calciatore. È tutto confermato al 100% e questa trattativa sta avanzando. Nelle ultime ore, infatti, il PSV ha preso contatto direttamente anche con il Napoli, presentando una prima offerta intorno ai 2 milioni di euro. Da quanto ci risulta, il Napoli chiede una cifra superiore e cercherà in ogni caso di ottenere di più. Ti aggiungo che c'è già l'ok del calciatore a questa destinazione. De Bruyne non ha posto alcun problema rispetto a questo possibile scenario. Per lui sarebbe comunque un ritorno vicino a casa, come abbiamo spiegato anche nell'ultimo video. È quindi una situazione da monitorare con grande attenzione, perché la trattativa sta avanzando e procede positivamente”.

Romano: “De Bruyne al PSV, trattativa nel vivo. Il Napoli smentisce un incontro del giocatore in Olanda”

Anche Fabrizio Romano ha confermato l'esistenza dei contatti tra i due club, sottolineando però che restano diversi aspetti economici da definire. Oltre alla distanza tra domanda e offerta per il cartellino, bisognerà trovare una soluzione per l'ingaggio particolarmente elevato del centrocampista. Secondo il giornalista, nella possibile operazione potrebbero incidere anche motivazioni familiari, legate al desiderio della moglie del calciatore di riavvicinarsi a casa. Romano ha inoltre precisato che il Napoli avrebbe smentito le indiscrezioni relative a una presunta visita personale di De Bruyne alla sede del PSV per trattare il trasferimento. “Bisognerà capire anche le cifre dell'operazione, perché in queste ore si è parlato di un'offerta da 2 milioni di euro. Credo però che il Napoli faccia una valutazione diversa del giocatore. Bisognerà inoltre trovare un'intesa anche dal punto di vista economico con il calciatore, perché De Bruyne percepisce uno stipendio importante al Napoli. Non è quello che guadagnava al Manchester City, ma resta comunque un ingaggio molto elevato. Chiaramente bisognerà far combaciare tutti i pezzi dell'operazione. Il fatto che il PSV abbia già contattato direttamente il Napoli per manifestare il proprio interesse e aprire una trattativa dimostra che il club olandese non vuole perdere tempo. Credo che in questa situazione ci sia anche una componente molto personale. La moglie di Kevin De Bruyne, negli ultimi mesi, avrebbe manifestato più volte il desiderio di riavvicinarsi a casa e una certa insofferenza rispetto all'esperienza italiana. La possibilità che De Bruyne stia già iniziando a immaginare un futuro diverso potrebbe quindi contribuire ad accelerare i tempi dell'operazione. Voglio però chiarire una cosa: dal Napoli arrivano smentite rispetto alle voci secondo cui Kevin De Bruyne si sarebbe recato personalmente in Olanda, nella sede del PSV Eindhoven, per trattare. Erano circolate anche alcune immagini di un'automobile che, secondo qualcuno, avrebbe potuto essere quella del calciatore. Il Napoli smentisce che De Bruyne sia direttamente coinvolto in incontri o trattative di questo tipo in questo momento. Anche perché la squadra tornerà in campo tra pochi giorni e Kevin è sempre stato un professionista di altissimo livello. Adesso, mentre i suoi agenti e i suoi avvocati portano avanti il loro lavoro, De Bruyne attende di capire che cosa accadrà. La trattativa, però, sta entrando nel vivo”.