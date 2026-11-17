Podcast Torna Favasuli, Auletta: "La concorrenza può allungare la carriera a Di Lorenzo"

Antonello Auletta a Cronache Azzurre analizza il futuro di Di Lorenzo e i recuperi per il Torino.

Il giornalista di Cronache di Napoli, Antonello Auletta, è intervenuto nel corso di "Cronache Azzurre" sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, per analizzare il futuro di Giovanni Di Lorenzo, la crescita dei giovani esterni e i possibili recuperi in vista della sfida contro il Torino.

Per l'undici dei sogni del centenario del Napoli, chi scegli come difensore destro tra Ciro Ferrara, Giuseppe Bruscolotti, Giovanni Di Lorenzo e Christian Maggio?

“La scelta è semplice per me, scelgo Giovanni Di Lorenzo. Voglio motivarla perché è stato il capitano degli ultimi due scudetti. È stato comunque un punto di riferimento sia in campo che fuori. Soprattutto negli anni in cui il Napoli ha vinto questi due scudetti ha mostrato un rendimento costante ed elevato, soprattutto sotto la gestione di Luciano Spalletti. Io credo che questi scudetti siano delle perle, perché nessuno credeva che il Napoli potesse vincerne due in così poco tempo dopo tanti anni di attesa. Nessuno credeva che il Napoli potesse aggiungere questi trofei in bacheca dopo l'era Maradona”.

Favasuli ha dimostrato freschezza e qualità, così come le alternative emerse in Nazionale. Pensi che questa possa essere l'ultima stagione di Di Lorenzo da titolare fisso?

“È presto per dirlo. Ovviamente Di Lorenzo avrebbe meritato di avere un competitor come Favasuli quest'anno, ma anche negli anni precedenti, quando è stato costretto a un tour de force che lo ha logorato anche dal punto di vista fisico. Il Napoli è riuscito a ingaggiare un vice Di Lorenzo soltanto quest'estate, quando sarebbe servito anche nelle stagioni passate. Penso che gli spazi per Di Lorenzo si ridurranno, però non penso che se ne dispiacerà, anche perché così si potrà gestire meglio, potrà rischiare meno infortuni e soprattutto gestire una parte delicata della carriera, quando gli anni iniziano ad avanzare. Però è ancora un giocatore che può dare tanto e il fatto che sia nel Napoli sia in Nazionale ci siano alternative giova anche a lui. La concorrenza è stimolante e sapere che giochi anche quando non sei al top perché l'allenatore non ha altre scelte, dal punto di vista psicologico ti condiziona anche durante gli allenamenti”.

Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli fino al 2030. Quanto può aiutarlo la presenza di un'alternativa giovane?

“È stimolante avere un competitor perché ti spinge sempre a dare il massimo, a confrontarti con lui, a confrontarti anche con te stesso e ad alzare l'asticella. Giovanni Di Lorenzo è un professionista esemplare, però è ovvio che avere un Favasuli e un'alternativa anche in Nazionale può spingerti ad allungare la carriera. Dai il 110%, il 120% in tutti gli allenamenti per convincere l'allenatore a scegliere te, anche se dal punto di vista anagrafico sei in parte svantaggiato rispetto alle nuove leve che stanno spingendo da dietro”.

In vista di Napoli-Torino, quanto possono incidere i possibili recuperi di Favasuli, Neres e Spinazzola? Potrebbero trovare spazio già dal primo minuto?

“Penso che Allegri sceglierà un po' più avanti. Dopo un mese e mezzo di stop per questi tre, credo che voglia andarci piano. Se può rischiare una ricaduta sarebbe veramente una disdetta. Però è ovvio che il recupero di questi tre calciatori sia fondamentale. Quanto sono mancati in questo mese prima della sosta, quando ci sono state nove partite fondamentali in campionato e in Champions. Il loro rientro non è fondamentale soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche da quello gestionale, per il turnover e per le sostituzioni a gara in corso. Abbiamo visto che in diverse partite gli avversari del Napoli cambiavano tre, quattro, cinque pedine e continuavano a spingere, mentre in alcune occasioni Allegri ha dovuto ritardare i cambi proprio perché non aveva tante frecce da utilizzare. Quindi, dal punto di vista fisico, il Napoli è calato e non ha potuto portare in porto risultati che sembrava avere in mano, come nella partita contro la Roma e anche in altre occasioni”.