Tuttonapoli De Bruyne è la luce nel buio Napoli: quasi nessuno crea più occasioni in Serie A

Kevin De Bruyne è quarto in Serie A per occasioni create ogni 90 minuti e primo nel Napoli. Il dato conferma la sua centralità nel gioco azzurro

Nel buio di un Napoli che ha incassato sette sconfitte nelle prime 14 partite stagionali, Kevin De Bruyne rappresenta la luce da seguire, il leader tecnico a cui aggrapparsi. Nonostante il momento estremamente complicato della squadra di Massimiliano Allegri, il centrocampista belga continua a distinguersi per la sua capacità di creare occasioni da gol: con una media di 3,50 ogni 90 minuti, è il quarto miglior giocatore dell'intera Serie A in questa speciale classifica. Un dato che testimonia la qualità del fuoriclasse KDB, al quale il Napoli continuerà ad affidarsi nel tentativo di invertire la rotta e risollevarsi da un avvio di stagione disastroso

Serie A, i giocatori che creano più occasioni da gol

Considerando i calciatori con almeno 300 minuti giocati, soltanto tre giocatori fanno registrare una media di occasioni create superiore a quella di De Bruyne: Hakan Calhanoglu, Paulo Dybala e Giacomo Calò.

La classifica delle occasioni create ogni 90 minuti:

1 - Hakan Calhanoglu (Inter): 4,23 occasioni da gol create ogni 90'

2 - Paulo Dybala (Roma): 4,17 occasioni da gol create ogni 90'

3 - Giacomo Calò (Frosinone): 3,89 occasioni da gol create ogni 90'

4 - Kevin De Bruyne (Napoli): 3,50 occasioni da gol create ogni 90'

5 - Nicolò Zaniolo (Udinese): 3,46 occasioni da gol create ogni 90'