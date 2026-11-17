Podcast Futuro De Bruyne, De Giovanni: "Stipendio top, ma non trascina come dovrebbe"

Maurizio De Giovanni, giornalista e scrittore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

De Laurentiis è arrivato alla fine del suo percorso alla guida del Napoli o ha ancora ambizione e voglia di far crescere il club?

"Non credo che De Laurentiis sia in una fase di discesa in termini di impegno o motivazioni. La sua gestione è sempre stata basata sull'equilibrio tra sostenibilità economica e consolidamento della squadra ad alti livelli. Vincere può essere un risultato, ma l'obiettivo è mantenere il Napoli stabilmente tra le prime quattro-cinque squadre italiane e in Europa, possibilmente in Champions League, senza creare situazioni debitorie. Il vero problema oggi è la necessità di una profonda rivoluzione tecnica. Al Napoli servirebbe cambiare 10-12 giocatori, ma non ci sono le risorse per acquistare calciatori già affermati e costosi. Mancano anche giocatori capaci di generare grandi plusvalenze. L'errore è stato non avviare un ricambio generazionale già a giugno, inserendo gradualmente giovani da far crescere. Ora ci si ritrova costretti a intervenire sul mercato di gennaio, con tutte le difficoltà che comporta."

Come va gestita la situazione di De Bruyne? Quanto bisogna fare per trattenerlo e quanto incidono le difficoltà legate al rapporto con la città?

"Credo che le polemiche sull'ambiente napoletano e sulle difficoltà di vivere in città siano in gran parte strumentali. Chi sceglie Napoli deve sapere che è una città che dà tanto, ma che richiede anche di convivere con l'affetto e l'attenzione dei tifosi. Essere fermati per strada, ricevere richieste di fotografie e strette di mano fa parte della notorietà. Il vero problema è un altro: De Bruyne guadagna sei milioni netti all'anno e dovrebbe trascinare la squadra con il suo carisma, la sua storia e la sua qualità, ma finora non lo sta facendo come ci si aspetterebbe. Deve ritrovare le motivazioni e dimostrare di essere il campione che conosciamo, altrimenti rischia di diventare un peso economico e anche per lo spogliatoio, dove si notano situazioni di insofferenza reciproca. Se torna a essere De Bruyne, rappresenta un vantaggio tecnico enorme; altrimenti è meglio separarsi. Naturalmente, una sua eventuale partenza comporterebbe una perdita tecnica importante, che andrebbe adeguatamente compensata. Bisogna anche metterlo nelle condizioni tattiche migliori, individuando il ruolo in cui può esprimersi al massimo e costruendo una squadra che lo sostenga."

Come va gestita la situazione di Lang, soprattutto dopo le tensioni con i tifosi e in vista del ritorno al Maradona?

"Sono tifoso del Napoli da quando sono nato e trovo ottuso e controproducente fischiare un calciatore durante la partita. Il diritto di contestare esiste, ma va esercitato alla fine del primo tempo o al termine della gara, non mentre la squadra sta giocando. Lang ha dimostrato di avere un atteggiamento poco intelligente, ma non credo sia tecnicamente inadeguato alla rosa del Napoli. Non è stato all'altezza delle aspettative e probabilmente non è un giocatore risolutivo, ma può comunque essere utile. Mi auguro che la sua esperienza a Napoli finisca presto, ma finché indossa la maglia azzurra deve essere sostenuto. Fischiarlo durante il gioco significa innervosirlo e rischiare di provocare reazioni negative, danneggiando la squadra. Dopo l'episodio con i tifosi, ad esempio, è arrivata anche un'ammonizione: un atteggiamento del genere non aiuta il Napoli. Il tifoso deve sostenere i propri giocatori durante la partita e, se necessario, contestarli al termine."

Senza Kevin De Bruyne il Napoli sarebbe ancora più indietro in classifica?

"De Bruyne è l'unico grande campione del Napoli e uno dei pochissimi presenti nel campionato italiano. È un fuoriclasse assoluto e non lo metto in discussione. Il punto è che deve comportarsi da grande campione anche nel rapporto con i compagni. Il calcio è uno sport di squadra e la vera grandezza di Maradona, per esempio, era anche quella di migliorare chi giocava al suo fianco, incoraggiando e sostenendo tutti. Raccontava recentemente Ferrario che Diego, prima delle partite, lo prendeva da parte e gli diceva quanto fosse importante per vincere. Questo è l'atteggiamento di un campione. Non si può reagire con insofferenza ogni volta che un compagno sbaglia un passaggio o non comprende una giocata. È vero che senza De Bruyne il Napoli sarebbe probabilmente più in basso in classifica, ma averlo in campo con questo atteggiamento non è comunque un bene per la squadra. Ci aspettiamo che faccia il De Bruyne, dentro e fuori dal campo."